To nowy konkurent Lewandowskiego. Jest klauzula wykupu

W Barcelonie następuje reset po poprzednim sezonie. Wówczas klub z Katalonii nie był w stanie obronić mistrzostwa Hiszpanii i nie wygrał żadnego trofeum. Doszło też do zwolnienia Xaviego Hernandeza, choć jeszcze w kwietniu wydawało się, że jego praca potrwa co najmniej jeszcze jeden sezon. Następcą Xaviego został Hansi Flick, co jest też dobrą informacją dla Roberta Lewandowskiego. Ten duet miał okazję ze sobą współpracować w latach 2019-2021 w Bayernie Monachium.

W poprzednim sezonie Lewandowski strzelił 26 goli w 49 meczach. Mimo ważnego kontraktu do czerwca 2026 r. i pensji na poziomie około 30 mln euro brutto Polak wciąż jest kuszony ogromnymi pieniędzmi z Arabii Saudyjskiej. "Nadal tam marzą o tym, aby mieć w swojej lidze kolejnego tak wybitnego napastnika jak Lewandowski. Są gotowi skąpać go w złocie" - informowały hiszpańskie media. Lewandowski chce jednak zostać w Barcelonie. Z kim może rywalizować o miejsce w składzie w przyszłym sezonie?

To może być nowy konkurent Lewandowskiego w Barcelonie. Atrakcyjna klauzula

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" podaje, że Barcelona może sprowadzić nowego konkurenta dla Roberta Lewandowskiego. Chodzi o Ayoze Pereza z Realu Betis, który w poprzednim sezonie strzelił 11 goli. W jego umowie znajduje się atrakcyjna klauzula wykupu w wysokości czterech milionów euro. Perez, zdaniem wspomnianego źródła, miał zostać zaoferowany Barcelonie przez jednego z pośredników. Jeżeli Betis zdołałby wyrównać ofertę finansową dla piłkarza, głównie w kontekście miesięcznej pensji, to wtedy klauzula wzrośnie do 12 mln euro.

"Mundo Deportivo" podkreśla, że najpierw musi się wyjaśnić przyszłość Vitora Roque, który został zarejestrowany zimą w miejsce kontuzjowanego Gaviego, ale teraz może nie być zarejestrowany w związku z Finansowym Fair Play. Mimo że przedstawiciele Brazylijczyka woleliby sprzedaż, to Barcelona chciałaby, żeby Roque został wypożyczony. To wtedy otworzyłoby drogę do transferu Pereza. Poza Roque konkurentami Lewandowskiego w Barcelonie są Marc Guiu oraz Ferran Torres. "Perez otrzymał ofertę i jest w gotowości, ale nie jest uznawany za priorytet dla Hansiego Flicka czy Deco" - czytamy.

Perez jest zawodnikiem wszechstronnym, bo może grać nie tylko na obu skrzydłach, ale także jako środkowy napastnik. Dzięki dobrym występom w Betisie Perez znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024. Tam będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie m.in. z Laminem Yamalem, Nico Williamsem, Ferranem Torresem czy Mikelem Oyarzabalem. "Taka klauzula nie oznacza, że Barcelona zamierza go pozyskać, ale klub jest świadomy warunków transferu zawodnika" - dodają hiszpańscy dziennikarze.

Przed transferem do Betisu latem zeszłego roku bez kwoty odstępnego Perez grał w barwach CD Tenerife (2004-2014), Newcastle United (2014-2019) oraz Leicester City (2019-2023). Jego kontrakt z Betisem jest ważny do czerwca 2027 r.