Tak rywal Lewandowskiego chce oczarować Flicka. Nie uwierzycie, co zrobił

Vitor Roque zapowiadany był jako konkurent Roberta Lewandowskiego w ataku FC Barcelony. W styczniu tego roku dołączył do klubu za 40 mln euro z Athletico Paranaense. Wielkiej rywalizacji o miejsce w składzie między nim a Polakiem jednak nie było. Brazylijczyk wystąpił co prawda w 16 meczach, ale zazwyczaj były to krótkie epizody. W sumie złożyło się to na skromne 353 minuty, w trakcie których zdobył dwie bramki i dostał jedną czerwoną kartkę. Poza tym zwykle ustawiany był na skrzydle i grał obok, a nie na miejscu Lewandowskiego. Teraz może być inaczej.

Vitor Roque znów powalczy z Lewandowskim o skład FC Barcelony. Tak chce się pokazać Flickowi

Wszystko dzięki zmianie trenera. Xavi zupełnie na niego stawiał. Kataloński "Sport" twierdzi natomiast, że Hansi Flick, "będzie chciał z niego wydobyć to, co najlepsze". Wygląda na to, że 19-letni napastnik spróbuje wykorzystać okazję i powalczyć o to, by stać się ważniejszą częścią drużyny. Jak poinformowało "Mundo Deportivo", już zdecydował się na znaczący krok.

Jak podaje dziennik, Vitor Roque, by z lepszej strony pokazać się nowemu trenerowi, specjalnie skrócił urlop. Wielu zawodników FC Barcelony czeka teraz na mecze reprezentacyjne w ramach Euro 2024 i Copa America, dlatego przygotowania do sezonu oficjalnie ruszą w klubie dopiero 8 lipca. Piłkarz od poniedziałku ponownie stawił się jednak w Barcelonie, gdzie trenuje samodzielnie pod okiem trenera personalnego oraz trenera przygotowania fizycznego. Na taki sam krok zdecydował się także kapitan FC Barcelony Sergi Roberto, który nie znalazł się w kadrze Hiszpanii na Euro.

Roque o względy trenera i innych działaczy FC Barcelony musi zabiegać także z innego powodu. Ostatnio hiszpańskie media informowały, że nadal nie jest pewne, czy Brazylijczyk zostanie zarejestrowany do rozgrywek LaLiga na kolejny sezon. A to ze względu na fakt, że finansowe Fair Play stanowi dla klubu ogromny problem. W tej sytuacji rozważany jest ewentualny transfer. W grze mają być m.in. Juventus oraz Atletico Madryt.