Znany piłkarz idzie do więzienia. To legenda hiszpańskiego klubu

Legenda Realu Sociedad trafi do więzienia - informują hiszpańskie media. Piłkarz to Javier de Pedro, który zagrał ponad 300 meczów w LaLiga, a do tego grał w reprezentacji Hiszpanii na mundialu w 2002 roku. 50-latek już po raz kolejny został oskarżony i zatrzymany w związku z przestępstwami "ze względu na płeć". Wcześniej skazywano go za przestępstwa na tle seksualnym.

