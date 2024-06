Gwiazdor uparł się na Barcelonę. To może być odpowiedź na Mbappe

Rywalizacja Realu Madryt z FC Barceloną praktycznie od zawsze wychodzi poza boisko. To walka na polach marketingowych, transferowych, politycznych etc. Skupiając się na samych piłkarzach, to w 2003 roku jedni zakontraktowali Davida Beckhama, a drudzy Ronaldinho. Za to w 2013 roku do Madrytu trafił Gareth Bale, a do Barcelony Neymar. Obecnie sytuacja finansowa obu klubów jest na zupełnie innym poziomie. Real potwierdził właśnie przenosiny Kyliana Mbappe, a Barcelona na ten ruch może odpowiedzieć, podejmując duży wysiłek i sprowadzając perspektywicznego piłkarza, który może stać się gwiazdą światowego futbolu.

O kim mowa? O 21-letnim Nico Williamsie z Athletiku Bilbao. Skrzydłowy od pewnego czasu jest łączony z FC Barceloną i tego lata ma być jednym z głównych celów transferowych katalońskiego klubu. "W Barcelonie jasno widzą, że młody zawodnik Athletiku jest jednym z wybrańców, który może uczynić zespół bardziej konkurencyjnym" - pisze kataloński "Sport".

Nico Williams chce zostać w Hiszpanii. "Barcelona jedyną szansą"

Dziennik podkreślił, że klauzula wykupu w kontrakcie Williamsa wynosi niewiele ponad 50 milionów euro. Dlatego Barcelona chce spróbować ściągnąć go tego lata. Jeśli to się nie uda, to zawodnik ma zostać w Athletiku na kolejny sezon i odrzucać oferty klubów z Premier League.

W Barcelonie pracują nad poprawieniem sytuacji finansowej klubu. Jednocześnie, żeby Williams mógł przyjść do klubu, to potrzebna byłaby sprzedaż jednego z zawodników i to za nie małą kwotę. "Sport" zwrócił też uwagę na pensję piłkarza, która także nie należałaby do najmniejszych.

"Williams wie, że jest zainteresowanie, ale formalnej propozycji nie było i prawdopodobnie nie będzie latem, choć zawodnik poczeka na rozwój sytuacji. Na razie skupia się na Euro 2024, a o przyszłości zadecyduje w lipcu. Barcelona wie, że byłby gotowy na przenosiny na Camp Nou" - informuje "Sport". Gazeta dodała, że swego czasu zainteresowanie jego usługami wyrażały Aston Villa i PSG, ale Williams wolał zostać w Athletiku.

Sam zawodnik preferuje pozostanie w Hiszpanii. "Wydaje się, że Barcelona jest dla niego jedyną szansą po podpisaniu Mbappe przez Real Madryt" - podsumowuje dziennik.

W sezonie 2023/2024 Nico Williams rozegrał 37 meczów dla Athletiku, w których zdobył osiem bramek i zanotował 17 asyst. Wraz z baskijskim klubem wygrał także Puchar Króla po serii rzutów karnych z Mallorcą.