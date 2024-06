Media ujawniają plan Xaviego! To będzie teraz robił

Ostatnie miesiące to był istny rollercoaster dla FC Barcelony. Pod koniec stycznia Xavi Hernandez ogłosił, że po sezonie ustąpi ze stanowiska. Miało to związek ze słabymi wynikami drużyny. Po tej deklaracji w zespół wstąpiło nowe życie i piłkarze zaczęli grać zdecydowanie lepiej. Władze klubu, a także sami zawodnicy próbowali więc przekonać Hiszpana do zmiany decyzji. Ten ostatecznie zgodził się pozostać na ławce, ale po kilku dniach sam Joan Laporta go zwolnił. Dlaczego? Przed jednym z meczów Xavi wypowiedział się na temat trudnej sytuacji finansowej klubu, co rozwścieczyło prezesa. - Mam nadzieję, że będziemy mieć dalej dobre relacje - mówił Laporta w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma mocne karty przed Euro 2024! "Objawienie, rewelacja"

Hiszpanie podpytali bliskich Xaviego o jego przyszłość. Przerwa, a potem nowe wyzwanie

Eksperci i kibice zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Xaviego. Od zakończenia sezonu szkoleniowiec nie udzielał wywiadów i nie pojawiał się w miejscach publicznych. Do czasu. W ten weekend pojechał na Ibizę, by wspólnie z kolegami z reprezentacji Hiszpanii świętować 25. rocznicę zdobycia mistrzostwa świata U-20. Co jasne, dziennikarze liczyli, że ten ujawni nieco więcej szczegółów na temat zwolnienia z Barcelony. Próbowali też wypytać go o plany na kolejne miesiące. Xavi jednak odmówił komentarza.

Spekulacje przybierają więc na sile. Teraz nowe informacje w sprawie jego przyszłości przekazał kataloński "Sport". Redakcja podpytała otoczenie Hiszpana i okazuje się, że ten zdecyduje się na podobny ruch, co Juergen Klopp. "Były szkoleniowiec Barcelony chce przez jeden sezon pozostać z dala od ławki trenerskiej, mimo że w ostatnich tygodniach kontaktowało się z nim kilka drużyn. Xavi ma plan. Zakłada on wzięcie rocznego urlopu, by odpocząć od presji i naładować baterie" - czytamy.

A co po urlopie? I na ten temat nieco więcej informacji zdradziły osoby bliskie Xaviemu. Okazuje się, że Hiszpan wybrał już ligę, w której chciałby kontynuować karierę. "Chce zostać szkoleniowcem w Premier League, gdzie mógłby zaangażować się w ciekawy projekt" - podkreślono.

Następca Xaviego już zaczyna działać

O tym, gdzie ostatecznie trafi Xavi, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Hiszpan był trenerem Barcelony od listopada 2021 roku. Poprowadził ją 143 razy, zdobywając średnio 2,07 punkta na mecz. Wcześniej niemal całą karierę piłkarską spędził właśnie w barwach katalońskiego klubu. Zdobył z nim m.in. cztery razy Ligę Mistrzów czy osiem mistrzostw Hiszpanii.

Teraz na stanowisku trenera Barcelony zastąpił go Hansi Flick. - Filozofia klubu jest podobna do mojej. Posiadanie piłki, atakowanie to rzeczy, które kocham i będziemy nad tym pracować - deklarował Niemiec tuż po zatrudnieniu.