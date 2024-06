Saudyjczycy chcą "skąpać w złocie" Lewandowskiego. Nie zastanawiał się ani chwili

Robert Lewandowski w ostatnim sezonie grał w kratkę, co nie przeszkodziło mu zostać najlepszym strzelcem FC Barcelony (26 bramek we wszystkich rozgrywkach). Jednak ze względu na bardzo wysokie zarobki (w przyszłym sezonie będzie to ok. 30 mln euro brutto) czy wiek (w sierpniu skończy 36 lat) nie brakuje plotek mówiących o jego odejściu z klubu. Zwłaszcza że nie powinno brakować na niego chętnych.

Zobacz wideo Robert Lewandowski zszedł z Milikiem do szatni! Teraz ujawnia

Robert Lewandowski nieustannie kuszony przez Saudyjczyków. Oferta z kosmosu

W zeszłym roku Polaka, podobnie jak wielu innych czołowych piłkarzy świata (m.in. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar), kusiły kluby z Arabii Saudyjskiej, mogące zaoferować niebotyczne zarobki. I niewykluczone, że w najbliższym oknie transferowym po raz kolejny zwrócą się do niego z astronomiczną propozycją.

Taki scenariusz przewiduje kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Po nieudanej próbie zeszłego lata Arabia Saudyjska nadal marzy o tym, aby mieć w swojej lidze kolejnego tak wybitnego napastnika jak Lewandowski. Są gotowi skąpać go w złocie, oferując mu ponad 100 mln euro za sezon, aby przekonać go do gry w tym kraju" - czytamy.

Jednak 35-latek deklarował, że na razie nie planuje zmiany klubu. I nic w tej kwestii się nie zmieniło. "Źródła bliskie polskiemu napastnikowi dały nam jasno do zrozumienia, że Lewandowski nie rozważa odejścia z Barcelony, z którą ma kontrakt do 2026 r." - podkreśliło "Mundo Deportivo".

Nie tylko Robert Lewandowski. Saudyjczycy kuszą inne gwiazdy FC Barcelony

Polak nie jest jedynym zawodnikiem Barcelony, który mógłby latem trafić na Półwysep Arabski. "Mundo Deportivo" wskazało jeszcze kilku takich graczy. Są to: Jules Kounde, Raphinha, Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet oraz Joao Felix. Choć w przypadku tego ostatniego decyzja raczej będzie należała do innego klubu - jest on bowiem tylko wypożyczony z Atletico Madryt i najpewniej nie zostanie wykupiony.

Zanim otworzy się okno transferowe, gwiazdy FC Barcelony czekają turnieje reprezentacyjne - Euro i Copa America. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego, który znalazł się w 26-osobowej kadrze Polski. Ta pierwszy mecz rozegra 16 czerwca, rywalem będzie Holandia.