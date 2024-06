Barcelona szykuje transferową bombę. Utrze nosa Realowi. To będzie hit nad hity!

FC Barcelona od dłuższego czasu ma poważne problemy finansowe, które uniemożliwiają jej sprowadzanie gwiazd za wielkie pieniądze. Ale gdyby udało jej się ustabilizować sytuację, chciałaby dokonać spektakularnego transferu młodej gwiazdy.

FC Barcelona ma plan. Oto ich główny cel transferowy

Plany klubu ujawnił kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Podkreślono, że tego lata Barcelona będzie musiała działać według zasady 1:1, czyli dopiero po sprzedaniu piłkarza będzie mogła kogoś sprowadzić. Bardziej spektakularne ruchy staną się możliwe za rok. "W tym kontekście odpowiedzialni za skauting i obszar sportowy, z Deco (dyrektor sportowy - red.) na czele, robią swoje" - podkreślono. Portugalczyk miał już bowiem wskazać główny cel transferowy.

Piłkarzem budzącym duże zainteresowanie Barcelony jest 21-letni Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen. "Dyrektor sportowy ma jasność, że gdyby miał pieniądze, aby móc dokonać wielkiego ruchu, jego priorytetem byłoby jedno z objawień ostatniej kampanii. (...) Byłby to bardzo kosztowny transfer, ale zgodny z wieloma innymi, których klub dokonał w przeszłości" - czytamy.

Wyjaśniono, że Deco od dawna śledzi poczynania Wirtza. Robił to zanim jeszcze został dyrektorem sportowym Barcelony - w 2020 r. był agentem Edmonda Tapsoby i pilotował jego transfer do Bayeru. W tym samym okresie młodziutki piłkarz został włączony do pierwszego zespołu i szybko zaimponował wielu osobom. W tym byłemu reprezentantowi Portugalii.

Wirtz, będący "jedną z największych sensacji obecnego rynku", ma kontrakt z Bayerem ważny do końca czerwca 2027 r. i tego lata nie pali się do zmiany klubu. Gdyby w przyszłości zdecydował się na transfer, mógłby wybrać Barcelonę ze względów sentymentalnych, gdyż od małego był jej kibicem. Poza tym dobrze zna się z Hansim Flickiem, spotkali się w reprezentacji Niemiec.

Nie tylko FC Barcelona. Real Madryt też chce Floriana Wirtza

To oczywiście nie przesądza, że 21-latek trafi do stolicy Katalonii. Wiele spekuluje się również o jego transferze do Realu Madryt, gdzie niedługo ma wylądować Xabi Alonso, obecny trener Bayeru. Hiszpańscy giganci mogą zatem stoczyć zaciętą walkę o młody talent, o który zabiegają także o wiele bogatsze kluby: Manchester City, Liverpool oraz Paris Saint-Germain.

Florian Wirtz zadebiutował w Bayerze Leverkusen w maju 2020 r., kilkanaście dni po 17. urodzinach. Od tamtego czasu rozegrał dla tego klubu 152 mecze, w których strzelił 41 goli i zaliczył 50 asyst. Jest też 17-krotnym reprezentantem Niemiec.