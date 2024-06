Zaczęło się. Hiszpanie wieszczą, co spotka Lewandowskiego. Krzywdzące

Hansi Flick został nowym trenerem FC Barcelony, co dla Roberta Lewandowskiego powinno być znakomitą informacją. Po pierwsze Polak miał nie mieć najlepszej relacji z Xavim, a po drugie nowy szkoleniowiec świetnie zna go z Bayernu Monachium, gdzie razem wygrali Ligę Mistrzów. Hiszpanie nie są jednak zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek: To był przełomowy krok

Hiszpanie wieszczą ws. Roberta Lewandowskiego. "Będzie świętą krową"

Dziennikarz Joan Maria Batlle z katalońskiego "Sportu" uważa, że przyjście Hansiego Flicka do FC Barcelony może zmienić status Roberta Lewandowskiego. Pod wodzą nowego szkoleniowca Polak ma stać się postacią nie do ruszenia i może mieć to zły wpływ na cały zespół.

"Lewandowski po raz kolejny będzie świętą krową przy Flicku" - czytamy w opinii dziennikarza. Dalej Batlle zaznacza, że w przeszłości Barcelona miała już wielu zawodników z takim statusem. Wśród nich wymieniani są m.in. Leo Messi, Luis Suarez, Gerard Pique czy Serio Busquets.

"Odeszli i po nich przybył tylko Lewandowski" - czytamy dalej. "Paradoks piłkarzy-świętych krów jest taki, że podczas ich pobytu w klubie są krytykowani, a kiedy odejdą to się za nimi płacze. To oni zdobywają tytuły i wypełniają stadiony. Niestety cieszą się większymi przywilejami niż reszta i rządzą bardziej niż trenery" - podkreśla hiszpański dziennikarz.

Lewandowski ma zyskać właśnie taki status, który rozwijał się już pod wodzą Xaviego. Teraz Hansi Flick ma ustawić zespół właśnie pod Polaka i znów sprawić go centralną postacią. "Bez wątpienia Lewandowski po raz kolejny będzie świętą krową u niemieckiego trenera, który zna go z czasów gry w Bayernie" - czytamy. Właśnie w tym celu Flick ma chcieć sprowadzić do klubu jednego świetnego skrzydłowego, który będzie dogrywał kapitanowi reprezentacji Polski.

"Wszedł już w końcowy etap swojej kariery. Narzekał, że system Xaviego go nie faworyzuje, a teraz zespół będzie grał dla niego" - głosi podsumowanie Joana Marii Batlle. O tym, czy faktycznie tak będzie, przekonamy się już po Euro 2024, kiedy piłkarze wrócą do swoich klubów.

W minionym sezonie Robert Lewandowski zagrał 49 meczów, w których zdobył 26 goli i zaliczył dziewięć asyst. Kapitan reprezentacji Polski pierwszy raz od sezonu 2016/17 nie został królem strzelców rozgrywek ligowych.