Przewrót w Barcelonie. Flick zaczyna czystki. Ikona na wylocie

FC Barcelona ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w historii. Nie zdobyła ani jednego trofeum. Nie dość, że nie obroniła Superpucharu Hiszpanii, ani mistrzostwa kraju, to już na etapie ćwierćfinałów odpadła zarówno z Pucharu Króla, jak i Ligi Mistrzów. Wiadomo, że w klubie dojdzie do sporych zmian, a pierwszą z nich było zwolnienie Xaviego Hernandeza ze stanowiska szkoleniowca. Nowym trenerem został Hansi Flick.

- Filozofia klubu jest podobna do mojej. Posiadanie piłki, atakowanie to rzeczy, które kocham i będziemy nad tym pracować (...). Chcę podążać tą drogą z Barceloną. Myślę, że razem możemy wiele osiągnąć, to ważne - mówił Niemiec. Nie marnuje on czasu i już podejmuje pierwsze decyzje na temat składu na kolejny sezon. Jedna z nich nie spodoba się kapitanowi drużyny, bo dotyczy właśnie jego przyszłości.

Hansi Flick już wie, co zrobić z Sergim Roberto. Jednoznaczna deklaracja

Mowa o Sergim Roberto. Jak informuje hiszpański "Sport", przedłużenie współpracy z Hiszpanem "nie jest priorytetem dla Flicka". "Nie może zagwarantować mu minut w kolejnym sezonie. W związku z tym jego wkład w drużynę będzie nikły" - pisali dziennikarze.

Tak więc odejście pomocnika wydaje się praktycznie przesądzone, a to nie koniec złych wieści. Z informacji ujawnionych przez redakcję wynika, że działacze Barcelony już ostrzegli piłkarza, że latem najprawdopodobniej będzie musiał opuścić szeregi klubu. Ma to też związek z problemami Finansowego Fair Play, z którymi boryka się "Blaugrana". Rozstanie z Roberto pozwoli odciążyć nieco listę płac.

Tak więc w sprawie kapitana Barcelony doszło do kolejnego zwrotu. Już w 2023 roku przyszłość Hiszpana wisiała na włosku, ale wówczas Xavi przekonał działaczy do przedłużenia umowy. Dodatkowo Roberto zgodził się na obniżkę pensji. Wydaje się, że odejście trenera niejako wydało wyrok na piłkarza. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca.

Sergi Roberto niemal całą karierę spędził w szeregach katalońskiej ekipy. Do jej młodzieżowych drużyn dołączył w 2006 roku i stopniowo awansował. W 2013 roku wskoczył na dobre do pierwszego zespołu. W jego barwach rozegrał 373 mecze, zdobywając 19 goli i 43 asysty. Miniony sezon nie był dla niego najlepszy. Mierzył się z kontuzjami, przez co opuścił wiele spotkań.

Flick wziął się ostro do pracy

Jednak nie tylko w sprawie Roberto Flick rzekomo podjął już decyzję. Jak donosił Florian Plettenberg, Niemiec ma mocno naciskać na zatrzymanie Joao Cancelo na kolejny sezon. Najlepszą opcją w tej sytuacji byłoby kolejne wypożyczenie z Manchesteru City, do którego w teorii teraz ma wrócić piłkarz. O tym, kto ostatecznie pozostanie w szeregach Barcelony, przekonamy się w najbliższych tygodniach.