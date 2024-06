To z tym numerem zagra Kylian Mbappe w Realu. Ależ kombinacje!

To już koniec, wszystko jest jasne. Najgorętsza saga transferowa ostatnich lat dobiegła końca. Real Madryt ogłosił podpisanie kontraktu z Kylianem Mbappe, który od nowego sezonu reprezentować będzie barwy świeżo upieczonego triumfatora Ligi Mistrzów. Na ten ruch już od dawna wyczekiwał cały piłkarski świat.

Od 1 lipca tego roku Mbappe oficjalnie stanie się zawodnikiem Realu Madryt. Co ciekawe oficjalny debiut w koszulce madryckiego zespołu może wydarzyć się na polskiej ziemi. 14 sierpnia zespół Carlo Ancelottiego otworzy sezon spotkaniem o Superpuchar Europy. Gospodarzem tego wydarzenia będzie warszawski Stadion Narodowy.

"Marzenia się spełniają. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu moich marzeń. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, żeby was zobaczyć madridistas. Dziękuję za wasze niesamowite wsparcie. Hala Madrid!" - takimi słowami Kylian Mbappe przywitał kibiców w mediach społecznościowych.

Po ogłoszeniu natychmiastowo pojawiły się spekulacje dotyczące tego, jaki numer na koszulce otrzyma. W Paris Saint-Germain występował bowiem z siódemką, która w Realu zajęta jest przez Viniciusa Juniora. W reprezentacji Francji od lat przywdziewa z kolei dziesiątkę.

Według doniesień "Le Parisien" ten drugi numer założy od sezonu 2025/26. Wszystko przez to, że jeszcze przez rok trykot z nim będzie zajęty przez Lukę Modricia. Chorwat w przyszłym roku, w wieku 40 lat najpewniej pożegna się z Madrytem. Francuskie źródło wskazuje, że do tego czasu Mbappe grać będzie z dziewiątką.

To numer znaczący w historii Realu. Przez ostatnie lata jednoznacznie kojarzony był z Karimem Benzemą, a w 2009 roku - tuż po transferze z Manchesteru United - otrzymał go Cristiano Ronaldo. Zresztą sytuacja była bardzo podobna. Portugalczyk także musiał poczekać przez rok na swój ulubiony numer. Wszystko przez to, że w Realu, podobnie jak teraz, zajęty był on przez klubową legendę. W tamtym przypadku był to Raul.