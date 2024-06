To jest główny cel transferowy FC Barcelony. "Odpowiedź" na Mbappe za 60 milionów

Za FC Barceloną słaby sezon 2022/23, w którym klub Roberta Lewandowskiego nie zdobył ani jednego trofeum. W kolejnych rozgrywkach o puchary wcale nie będzie Barcelonie łatwiej. Choć zatrudniła ona specjalistę od zdobywania trofeów z czasów Bayernu Monachium, Niemca Hansiego Flicka, tak jej główny rywal Real Madryt wzmocnił się pozyskując jednego z najlepszych piłkarzy na świecie - Francuza Kyliana Mbappe.

To jest główny cel transferowy FC Barcelony. Nico Williams ma kosztować nawet 60 milionów euro

Dlatego też FC Barcelona, mimo swoich ograniczonych możliwości finansowych, musi latem zrobić wszystko, aby ta różnica pomiędzy nią a "Królewskimi" była jak najmniejsza. Jak informuje kataloński "Sport", jednym z ruchów, które mają to umożliwić, ma być sprowadzenie skrzydłowego Athletiku Bilbao - Nico Williamsa.

21-letni reprezentant Hiszpanii w zeszłym sezonie La Liga strzelił 5 goli i zaliczył 12 asyst w 31 meczach "Los Leones", ale był jednym z najlepszych piłkarzy rozgrywek. Barcelona z kolei bardzo potrzebuje klasowego lewoskrzydłowego, bo gdy na prawej stronie ma Lamine'a Yamala i Raphinhę, tak po drugiej stronie boiska zawodnika o tej klasie jej brakuje, bo przykładowy Ferran Torres znacznie lepiej radził sobie jako "podwieszony" napastnik, niż jako piłkarz, który wygrywa pojedynki i stwarza zagrożenie na lewej flance.

I choć sam Williams, który kilka miesięcy temu przedłużył kontrakt z Athletikiem do 2027 roku, ma być skłonny przybyć do stolicy Katalonii, tak jego pozyskanie z pewnością będzie bardzo kosztowne. Bo o ile klauzula odejścia w jego nowym kontrakcie to około 50-60 milionów euro, co nie zostało sprecyzowane, to Barcelona ma w obliczu swojej sytuacji finansowej zaoferować minimalnie wyższą kwotę, ale podzieloną na raty.

To miałoby przekonać trudny w negocjacjach Athletic, by nie kazać Katalończykom zapłacić całej klauzuli z góry. Jednak to wciąż musiałoby również zmieścić się w finansowym fair play La Liga, z którym Barca ma w ostatnim czasie wyjątkowe problemy. Jedno jest pewne - Barcelona chce Nico Williamsa, Nico Williams chce do Barcelony, a działaczy katalońskiego klubu czeka latem kolejna zacięta walka o każde euro, które pozwoli jej rejestrować nowych zawodników przed sezonem 2024/25.