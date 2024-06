Barcelona chce zablokować grę gwiazdy na Euro. Obawiają się najgorszego

W przegranym 2:3 meczu z Realem Madryt Frenkie de Jong nabawił się kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Pomocnik FC Barcelony ciągle toczy walkę z czasem, żeby móc zagrać na Euro 2024. Nie ma wątpliwości, że jego absencja byłaby poważnym osłabieniem dla reprezentacji Holandii prowadzonej przez Ronalda Koemana.

- Jestem bardzo szczęśliwy w Barcelonie z moją rodziną, na pewno zostaję w Barcelonie. Rozmawiałem z Flickiem, było w porządku, po Euro zobaczymy, jak się z nim sprawy mają - mówił De Jong w sprawie swojej przyszłości w katalońskim klubie.

Frenkie de Jong nie zagra na Euro 2024? Barcelona obawia się czarnego scenariusza

Tylko jak to z tym Euro będzie? Pomocnik przebywa na zgrupowaniu swojej reprezentacji i ciągle nie wiadomo, w jakim stopniu będzie gotowy do gry. Catalunya Radio poinformowało, że FC Barcelona odradza Frenkiemu de Jongowi grę na Euro 2024. Sam pomocnik uważa, że może zagrać i jest gotów podjąć ryzyko.

- Jestem skłonny podjąć ryzyko, żeby zagrać na Euro i reprezentować mój kraj. Najważniejsze jest jednocześnie to, żeby nie przerodziło się to w przewlekły uraz. Dlaczego nie poddałem się operacji? Ponieważ nie wygląda na razie, żeby była potrzebna - przekazał pomocnik cytowany przez "De Telegraaf".

O jakim ryzyku mowa? Rozgłośnia poinformowała, że zdaniem Barcelony w razie pogłębienia urazu może dojść do uszkodzenia chrząstki stawowej stawu skokowego. A to może mieć przewlekłe konsekwencje, których klub chce uniknąć. W końcu w ostatnich latach Samuel Umtiti czy Ansu Fati zmagali się z przewlekłymi urazami, które zakończyły albo zastopowały ich karierę. Teraz Barcelona nie chce, żeby to samo spotkało De Jonga. Czy klub wpłynie na decyzję pomocnika? To pokażą najbliższe dni i przebieg jego rehabilitacji.

Frenkie de Jong od lat jest nieodzownym zawodnikiem reprezentacji Holandii. Dla "Oranje" od czasu debiutu we wrześniu 2018 roku wystąpił w 54 meczach, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Jego brak na pewno byłby widoczny i mógłby pomóc reprezentacji Polski w meczu z Holendrami na Euro 2024.

Przed Euro 2024 reprezentacja Holandii zagra towarzysko z Kanadą (6 czerwca) i Islandią (10 czerwca). Na samym turnieju w grupie D zmierzą się z Polską (16 czerwca), Francją (21 czerwca) i Austrlią (25 czerwca).