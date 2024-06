Tyle Kylian Mbappe zarobi w Realu Madryt. Kosmos to mało powiedziane

To, o czym mówiło się przez lata, wreszcie stało się faktem! Dwa dni po piętnastym triumfie w Lidze Mistrzów, Real Madryt ogłosił transfer Kyliana Mbappe. Francuski napastnik przeniesie się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z Paris Saint-Germain. Ale akurat w tym przypadku określenie, że Real pozyskuje nowego zawodnika "za darmo", jest wysoce nietrafione, jako że 25-latek będzie mógł liczyć na bajońskie warunki pięcioletniego kontraktu.

Bajoński kontrakt Kyliana Mbappe z Realu Madryt. 15 mln euro rocznie to tylko początek

Madrycki dziennik "As" przybliżył liczby z kontraktu Kyliana Mbappe z Realem Madryt. Francuz ma mieć najwyższe podstawowe zarobki w drużynie na poziomie 15 milionów euro rocznie netto (26 mln brutto). Dla porównania Vinicius Junior zarabia około 12 milionów, Jude Bellingham 11, a na podobnym poziomie pensje mają lub mieli Luka Modrić, Toni Kroos i David Alaba.

Tyle że w rzeczywistości Kylian Mbappe ma zapewnione na bazie swojej umowy dużo, ale to dużo więcej. Do zarobków reprezentanta Francji należy bowiem dodać ogromną premię za podpis w wysokości 100 milionów euro, rozłożoną na pięć lat. To wszystko sprawia, że wg "Asa" roczne zarobki netto Mbappe będą wynosiły około 30 milionów euro!

Do tego należy też dodać różne bonusy, które Real zaoferował mistrzowi świata z 2018 roku, jak za zdobywane bramki czy też za zdobycie Złotej Piłki. Dzięki temu Mbappe ma wcale nie stracić zbyt wiele w porównaniu do zarobków w Paris Saint Germain, gdzie otrzymywał 72 miliony brutto (około 32 mln netto).

Czy to wszystko? Ależ skąd! Real Madryt odpuścił swojemu nowemu nabytkowi także w kontekście praw do wizerunku. Do tej pory zasady pod tym względem były w klubie zarządzanym przez Florentino Pereza jasne - 50 proc. z kontraktów reklamowych zawieranych przez piłkarza trafiało do niego samego, a 50 proc. do Realu Madryt.

W przypadku Kyliana Mbappe będzie to wyglądało inaczej, bo 25-letni napastnik będzie mógł liczyć na aż 80 proc. ze swoich kontraktów reklamowych. Biorąc pod uwagę, że kontrakty Mbappe są wyceniane na około 30 mln euro netto rocznie (a w Realu Madryt mogą być jeszcze wyższe), mowa o ogromnych pieniądzach. W przypadku podziału 50:50 Mbappe otrzymywałby z nich 15, a tak będzie dostawał 24 mln euro od swoich sponsorów.

Wiele wskazuje na to, że swój oficjalny debiut w Realu Madryt Kylian Mbappe zaliczy... w Warszawie! To właśnie na Stadionie Narodowym 14 sierpnia odbędzie się Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt a Atalantą Bergamo.