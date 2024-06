"Złote dziecko" wbiło szpilkę Barcelonie. Te słowa zabolą

25 sierpnia 2019 r. - to data debiutu Ansu Fatiego w pierwszym zespole Barcelony. Skrzydłowy pojawił się na boisku w meczu z Realem Betis (5:2) i miał wtedy 16 lat, 9 miesięcy i 25 dni. "Zachwyca talentem, imponuje osobowością i kolekcjonuje rekordy: Fati ma ich już kilka w Barcelonie, kolejne dokłada w hiszpańskiej kadrze" - tak o Fatim we wrześniu 2020 r. pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. Do tego momentu Fati zagrał 112 meczów dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach.

Fati był wielokrotnie określany "nowym Messim", a gdy Argentyńczyk odszedł z Barcelony, przejął po nim numer 10. Hiszpan miał jednak sporo problemów zdrowotnych, przez które opuścił ponad 100 meczów, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne. W sezonie 23/24 grał w Brighton w ramach wypożyczenia. Roberto De Zerbi nie mógł z niego skorzystać w 14 spotkaniach, ale mimo to Fati strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 27 meczach.

Fati uderzył w Barcelonę. "Czułem, że to nie jest doceniane"

Teraz Fati udzielił wywiadu "Mundo Deportivo", w którym odniósł się do gry w Anglii, a także sytuacji zdrowotnej. - To był rok, w którym nauczyłem się wielu rzeczy. Mogłem zagrać w bardzo wymagającej lidze, jaką jest Premier League. Ona sprawia, że poprawiasz się pod każdym względem. Wiele się mogłem nauczyć, poznając nowe metody pracy w Brighton. Teraz jestem w 100 proc. sprawny. W końcu przeżyłem dwa lata bez poważnego urazu - powiedział.

Teraz Fati ma nadzieję na to, że zostanie w Barcelonie i przekona do siebie Hansiego Flicka. - Moim marzeniem jest to, by odnieść sukces w Barcelonie. Mam nadzieję, że będę w stanie spłacić te wszystkie uczucia, jakie otrzymuje od kibiców. Czułem wcześniej, że wszystko, co robię, nie jest doceniane, więc dlatego zdecydowałem się na Brighton. Opuściłem Camp Nou, strzelając ostatnią bramkę i chciałbym zdobyć pierwszą po przebudowie. Chcę pokazać, że mogę wiele wnieść do gry tego zespołu - dodał. Kontrakt Fatiego z Barceloną wygasa w czerwcu 2027 r.

We wspomnianym wywiadzie Fati postanowił zwrócić się do władz Barcelony w kontekście Lamine'a Yamala oraz Pau Cubarsiego. - Lamine ma wszystko, by znaleźć się na szczycie. Gra na tym poziomie w takim wieku jest bardzo trudna. Musimy dbać o takich piłkarzy, jak Yamal czy Cubarsi. Kiedy sprawy nie idą tak dobrze, to trzeba ich chronić. Nie chciałbym, żeby inni zawodnicy przechodzili przez rzeczy, które przytrafiły się u mnie. W klubie takim jak Barcelona jest duża odpowiedzialność, klub musi chronić swoich piłkarzy - podsumował.