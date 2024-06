Stało się! Oto nowy klub Kyliana Mbappe. Oficjalnie

"Kylian Mbappe" i "Real Madryt" - te dwie frazy pojawiały się regularnie w mediach już od wielu miesięcy. Prezes Florentino Perez zabiegał o tego piłkarza jeszcze przed transferem do Paris Saint-Germain w 2017 r. Wydawało się, że już w 2022 r. Mbappe spełni swoje dziecięce marzenie. Wtedy jednak Francuz dał się przekonać do pozostania w Paryżu i został obsypany fortuną przez Katarczyków.

- Sytuacja zmieniła się z powodu nacisków politycznych i ekonomicznych. Mbappe był naciskany przez dwa różne kraje i udało im się go zmylić. Prezydent Macron zadzwonił do niego, to w ogóle nie ma sensu. On zmienił zdanie. Nie widziałem już wtedy Mbappe, którego chcieliśmy - mówił Perez w 2022 r. w programie "El Chiringuito de Jugones". - Mbappe nie przyszedł, bo nie chciał. Nie ma co do tego wracać - podkreślał prezes Realu Madryt.

Przełomową datą okazał się 10 maja 2024 r. To właśnie wtedy Mbappe opublikował specjalne nagranie w mediach społecznościowych, w którym ogłosił odejście z PSG. - Nie sądziłem, że tak trudno będzie to ogłosić, opuścić swój kraj, Francję i Ligue 1, ale myślę, że tego potrzebuję, nowego wyzwania. To mnóstwo emocji, wiele lat, podczas których miałem szansę być częścią największego klubu we Francji - przekazał. 2 czerwca Fabrizio Romano opublikował słynne "here we go" z dopiskiem "Mbappe może być już uznawany za piłkarza Realu".

- To będzie niesamowite i nie mogę się doczekać, aż będę w nowym klubie. Chcę wygrywać trofea. Myślę, że to kwestia dni, niedługo stanie się to oficjalne - przekazał Mbappe podczas gali Globe Soccer Awards Europe Edition. W poniedziałek Mbappe miał okazję chwilę porozmawiać z prezydentem Macronem podczas zgrupowania reprezentacji Francji. Wówczas powiedział, że "dzisiaj wieczorem będzie ogłoszony jego transfer". W Hiszpanii pojawiły się też informacje, że oficjalny komunikat Realu ws. Mbappe pojawi się dokładnie o godz. 19:00.

Teraz jest już wszystko jasne. Real Madryt ogłosił, że Mbappe będzie grał w tym klubie od 1 lipca br. Francuz złożył podpis pod pięcioletnim kontraktem, a w umowie została zapisana wysoka klauzula wykupu, zgodnie z zasadami panującymi w Hiszpanii. Hiszpańskie media podały, że Mbappe zarobi około 15 mln euro rocznie, ale otrzyma też 150 mln euro w ramach premii za podpisanie kontraktu. Ta kwota będzie jednak rozłożona na pięć lat.

Real Madryt podjął decyzję, że Mbappe nie będzie grał dla Francji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu i po zakończeniu Euro 2024 rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Wiele wskazuje na to, że debiut Mbappe w meczu o stawkę nastąpi 14 sierpnia w Warszawie, gdzie dojdzie do meczu o Superpuchar UEFA między Realem Madryt a Atalantą Bergamo.

Mbappe był piłkarzem PSG w latach 2017-2024. W tym czasie zagrał w 308 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 256 goli i zanotował 108 asyst. Mbappe opuszcza Paryż jako najlepszy strzelec w historii tego klubu. W barwach PSG dotarł do finału Ligi Mistrzów, a także wygrał sześć mistrzostw Francji, cztery Puchary Francji, dwa Puchary Ligi Francuskiej i trzy Superpuchary Francji.