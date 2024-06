To się dzieje! Fabrizio Romano ogłasza ws. Mbappe. "Here we go"

10 maja 2024 - to data, gdy Kylian Mbappe ogłosił odejście z Paris Saint-Germain po zakończeniu sezonu. Francuz podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu, który wygasa w czerwcu br. - Nie sądziłem, że tak trudno będzie to ogłosić, opuścić swój kraj, Francję i Ligue 1, ale myślę, że tego potrzebuję, nowego wyzwania. To mnóstwo emocji, wiele lat, podczas których miałem szansę być częścią największego klubu we Francji, jednego z najlepszych na świecie - mówił Mbappe w specjalnym nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych.

Medialne spekulacje wskazywały na to, że nowym klubem Mbappe będzie Real Madryt. Hiszpanie starali się o Francuza już od wielu miesięcy. - To będzie niesamowite i nie mogę się doczekać, aż będę w nowym klubie. Chcę wygrywać trofea. Myślę, że to kwestia dni, niedługo stanie się to oficjalne - opowiadał Mbappe podczas gali Globe Soccer Awards Europe Edition.

Madrycki dziennik "Marca" informował, że Mbappe może pojawić się w stolicy Hiszpanii w czwartek 6 czerwca, a więc dzień po meczu Francji z Luksemburgiem przed Euro 2024. Teraz jeden z najbardziej renomowanych dziennikarzy podał bardzo ważną informację.

"Here we go". Romano ogłosił ws. Mbappe. Będzie w Realu Madryt

W niedzielę pojawił się długo wyczekiwany wpis od Fabrizio Romano z frazą "here we go". Kylian Mbappe zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Z informacji włoskiego dziennikarza wynika, że wszystkie dokumenty są już podpisane przez wszystkie strony, a klub zamierza ogłosić ten transfer w przyszłym tygodniu. Romano też przypomina, że Mbappe podjął decyzję o transferze do Realu już w lutym br. "Mbappe może być już uznawany za piłkarza Realu. Saga nareszcie się zakończyła. Real Madryt ma nową gwiazdę w swoim składzie" - czytamy.

Mbappe występował w barwach PSG od sierpnia 2017 r., gdy najpierw został wypożyczony z AS Monaco, a potem był wykupiony za 180 mln euro. Przez siedem lat gry w Paryżu wygrał sześć mistrzostw Francji, cztery Puchary Francji, a także doszedł do finału Ligi Mistrzów w sezonie 19/20. Łącznie w 308 meczach strzelił 256 goli i zanotował 108 asyst, co czyni go najlepszym strzelcem w historii PSG.

Zgodnie z przewidywaniami mediów, Real Madryt ogłosi transfer Mbappe jeszcze przed Euro 2024, by piłkarz skupił się w pełni na występach w reprezentacji Francji. Jeśli też wierzyć dziennikarzom, to Real nie zgodzi się na to, by Mbappe zagrał dla Francji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się od 26 lipca do 11 sierpnia br.