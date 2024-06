Ustawiony mecz w Hiszpanii? Słowa Sergio Ramos pobudziły klub do działania

W końcowej fazie sezonu trwała walka o to, kto uniknie degradacji do Segunda Division. Ostatecznie z ligą pożegnał się Cadiz, a na ostatnim bezpiecznym miejscu finiszowało Rayo Vallecano. Według doniesień hiszpańskich mediów władze La Liga zajęły się jednym ze spotkań zdegradowanej ekipy z Kadyksu.

Ustawiony mecz? Hiszpańskie media piszą o śledztwie

- Na wypadek, gdyby doszło do manipulacji, władze LaLiga Integrity wszczęły dochodzenie w sprawie meczu pomiędzy Sevillą a Kadyksem, który odbył się w 36. kolejce na stadionie Sanchez Pizjuan . O działaniu stowarzyszenia pracodawców świadczy skarga złożona wówczas przez Rayo Vallecano, który walczył z Kadyksem o utrzymanie - pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Spotkanie zakończyło się wygraną gości 1:0, a jedynego gola dla Cadizu zdobył Sergi Guardiola. Dzięki temu rezultatowi podopieczni Mauricio Pellegrino mogli jeszcze mieć nadzieję na utrzymanie w elicie. Tak się ostatecznie nie stało i zwycięstwo na nic się im zdało.

Według doniesień hiszpańskich mediów kapitan Sevilli - Sergio Ramos - wygłosił kilka wypowiedzi, które doprowadziły do złożenia przez Rayo Vallecano skargi na temat rzekomego ustawiania meczów.

- Oni mają wiele do stracenia. Po zdobyciu trzech punktów w ostatnich minutach normalne jest, że gracze, ze względu na stawkę, w jakiej są postawieni, dadzą ci kilka komentarzy. Ale to wszystko – miał powiedzieć stoper, nawiązując do faktu, że niektórzy z zawodników Cadizu po zdobyciu gola w doliczonym czasie gry mieli prosić piłkarzy Sevilli, aby ci nie naciskali na nich.

Sevilla ostatecznie zakończyła sezon na 14. miejscu, zaś Cadiz na 18. Oznaczało to spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej.