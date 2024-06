Wszystko jasne. Wtedy Mbappe pojawi się w Madrycie

Kilka dni temu PSG zwyciężyło w finale Pucharu Francji. Był to ostatni mecz Mbappe w barwach paryskiego klubu. Napastnik już jakiś czas temu zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu i zmieni klub jako wolny zawodnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz tłumaczy powołania na Euro! I ujawnia, kto był blisko kadry

Media: Wtedy Kylian Mbappe zjawi się w Madrycie. Wszystko jasne

Od dłuższego czasu jasne jest, że Mbappe zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Choć oficjalnie ani Real, ani sam zawodnik jeszcze tego nie ogłosili, to nikt nie ma wątpliwości, że tak się stanie. Dla Francuza to prawdziwe spełnienie marzeń - nigdy nie ukrywał, że chciałby zagrać w barwach "Królewskich".

Kiedy 25-latek zostanie oficjalnie przedstawiony jako zawodnik Realu? - Myślę, że to kwestia dni, niedługo stanie się to oficjalne. Teraz mam kontrakt z PSG, lecz wszyscy wiedzą, że wkrótce wygaśnie. Zobaczymy, co się stanie - mówił niedawno sam zawodnik.

Jak donosi hiszpański dziennik "Marca", Francuz ma pojawić się w Madrycie już w przyszłym tygodniu i sfinalizować wszystkie dokumenty. Wówczas zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Realu Madryt. Mówi się o dniu 6 czerwca.

"Napastnik jest już skoncentrowany na swojej drużynie narodowej, aby przygotować się do mistrzostw Europy. W najbliższą środę Francuzi mają mecz towarzyski w Metz z Luksemburgiem i wszystko wskazuje na przybycie Mbappe do Madrytu w czwartek 6 czerwca" - czytamy w "Marce". Hiszpanie dodają, że selekcjoner reprezentacji Francji chce, aby umowa została podpisana przed Euro, aby zawodnik miał czystą głowę.

Kylian Mbappe w barwach PSG rozegrał łącznie 308 spotkań, strzelił 256 goli i zanotował 108 asyst. Sięgnął z tym klubem po sześć mistrzostw Francji czy cztery Puchary Francji.