Barcelona ruszy po ulubionego piłkarza Flicka! Lewandowski się ucieszy

Hansi Flick zastąpił Xaviego na stanowisku trenera FC Barcelony i zdążył już nawet spotkać się z piłkarzami. Niemiec ma już swój pomysł na grę Katalończyków, ale zastanawia się również nad działaniami na rynku transferowym. Jego priorytetem ma być rozgrywający, który wreszcie zastąpi Sergio Busquetsa i szkoleniowiec ma już głównego kandydata. To Joshua Kimmich.

"Operacja Joshua Kimmich" w FC Barcelonie. Hansi Flick wyznaczył cel transferowy

Kimmich już od lat łączony jest z FC Barceloną, ale właściwie co roku klubu nie stać na ściągnięcie niemieckiego pomocnika. Teraz Hansi Flick ma być osobą, która szczególnie naciska na sprowadzenie go do klubu już tego lata. Szkoleniowiec świetnie zna zawodnika, ponieważ pracował z nim w Bayernie Monachium i reprezentacji Niemiec.

Oczywiście przeszkodą znów są pieniądze, ale zdaniem katalońskiego dziennika "Sport" w Barcelonie miała rozpocząć się "operacja Kimmich". Oznacza to próbę znalezienie budżetu na sprowadzenie 29-latka, który mógłby kosztować nawet 50 milionów euro. Kimmich ma ważny kontrakt z Bayernem do czerwca 2025 roku i niewykluczone, że monachijczycy są skłonni go sprzedać. Do tego wciąż jednak bardzo daleka droga.

"Mundo Deportivo" informuje, że Barcelona ma także sporo alternatyw na pozycję defensywnego pomocnika. Jedną z nich jest Guido Rodriguez z Betisu, który mógłby być o połowę tańszy od Kimmicha. Zawodnik chciałby jednak szybko zmienić klub i nie ma zamiaru czekać całe lato na ofertę z Katalonii. Obserwowany jest także Pepelu, który zagrał świetny sezon w Valencii i prawdopodobnie nie kosztowałby więcej niż 20 milionów euro.

Transfer Kimmicha ucieszyłby natomiast z pewnością także Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik razem z Niemcem święcił wielkie sukcesy w Bayernie Monachium. W Barcelonie mogliby odnowić współpracę z korzyścią dla całego zespołu.

Na ten moment nie wiadomo, jak duże środki wygospodaruje Barcelona na letnie okno transferowe. Hansi Flick ma być jednak przekonany, że defensywny pomocnik jest potrzebny jego drużynie na już i bez nowego gracza kolejny sezon znów może być problematyczny.