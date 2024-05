Nawet Lewandowski nie dał mu rady! Teraz gigant wykłada miliony. Absolutny hit

Artem Dowbyk przed sezonem 2023/24 przeniósł się z SK Dnipro do Girony za zaledwie 7,75 miliona euro. Ukrainiec w zaledwie 12 miesięcy stał się jedną z gwiazd ligi, a do tego pokazał znakomite umiejętności i został królem strzelców LaLiga. Z 24 golami i ośmioma asystami na koncie wyprzedził Alexandra Sorlotha, który miał tyle samo goli, ale dwie asysty mniej oraz Roberta Lewandowskiego o Jude'a Bellinghama, którzy trafiali po 19 razy. Teraz Dowbyk może stać się gwiazdą wielkiego transferu.

Artem Dowbyk trafi do giganta? Król strzelców LaLiga bliski transferu

Już w zimie pojawiały się głosy, że Dowbyk wpadł w oko kilku znanym klubom, a wśród nich wymieniano m.in. kilka zespołów z Premier League. Na początku maja OneSport donosiło, że 26-latka u siebie widziałyby także władze Napoli, które spodziewa się odejścia Victora Osimhena.

Teraz hiszpańska prasa jest przekonana, że Ukrainiec pozostanie w Hiszpanii i wzmocni jednego z trójki gigantów. Matteo Moretto poinformował, że Dowbyk już negocjuje wstępne warunki umowy z Atletico Madryt. Negocjują oczywiście również kluby, ale na razie Girona nie zgadza się na proponowane za napastnika pieniądze.

Atletico ma oferować od 25 do 30 milionów euro, co Katalończycy uważają za zbyt mało. W kontrakt zawodnika wpisana jest klauzula odejścia opiewająca na 40 milionów euro i to właśnie na nią liczy Girona. Niewykluczone jednak, że rewelacja minionego sezonu LaLiga odpuści rywalom kilka milionów i sprzeda 26-latka.

Atletico w przypadku niepowodzenia ma również na oku innego napastnika - Serhou Guirassy'ego z VfB Stuttgart. 28-latek z Gwinei ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości około 18 milionów euro. Skorzystać z niej chce także Borussia Dortmund.

