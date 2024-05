Szpaler na Santiago Bernabeu. Wzruszające obrazki. To był ostatni raz [WIDEO]

Toni Kroos ogłosił 21 maja br., że po Euro 2024 zakończy piłkarską karierę. Tym samym Niemiec nie przedłuży wygasającej umowy z Realem Madryt. "Jestem szczęśliwy i dumny, że znalazłem odpowiedni moment i mogłem wybrać go samodzielnie. Moją ambicją zawsze było zakończenie kariery w szczycie formy" - przekazał Kroos w długim oświadczeniu. Napisać, że ta informacja zszokowała kibiców Realu, to jakby nic nie napisać. Decyzja Kroosa zaskoczyła także jego klubowych kolegów.

Kroos trafił do Realu Madryt latem 2014 r. za 25 mln euro z Bayernu Monachium, a ten transfer, zdaniem części kibiców czy ekspertów uchodzi za najlepszy ruch w poprzedniej dekadzie. Od tego czasu Kroos zagrał ponad 460 meczów dla Realu.

- Decyzja Kroosa to decyzja człowieka z jajami. Zastąpienie kogoś takiego jest prawie niemożliwe - mówił Carlo Ancelotti na konferencji prasowej przed meczem z Realem Betis. To spotkanie było okazją dla fanów Realu do pożegnania Kroosa na Estadio Santiago Bernabeu. Chwilę przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Realu Madryt i Realu Betis ustawili szpaler dla Niemca, a kibice wywiesili oprawę z napisem "dziękujemy legendo" i liczbą 22, która oznacza, ile trofeów Kroos wygrał z Realem Madryt.

Ostatni mecz Kroosa na Bernabeu. Real Madryt kończy sezon remisem

Real Madryt miał inicjatywę po swojej stronie w pierwszej połowie, ale ta nie toczyła się w najbardziej zawrotnym tempie. W 39. minucie Betis przez chwilę prowadził 1:0 po golu Johnny'ego Cardoso, ale VAR zauważył, że Marc Roca znajdował się na spalonym, więc gol nie został uznany. Najlepszą okazję po stronie Realu Madryt miał Vinicius Junior, natomiast jego strzał piętą został obroniony przez bramkarza. Swoich sił próbowali też Ferland Mendy czy Rodrygo. Po stronie Betisu zagrożenie pod bramkę rywala stwarzał Hector Bellerin.

Kibice oklaskiwali Kroosa nie tylko przed meczem, ale też w jego trakcie. Choćby przy rzutach rożnych, do których w drugiej połowie podchodził Niemiec. W trakcie transmisji realizator zauważył jednego z kibiców, który trzymał kartkę z napisem "panie sędzio, nie gwiżdż w tym meczu po raz ostatni, w przeciwnym razie Kroos nas opuści". Po zejściu Nacho Fernandeza z boiska opaskę kapitańską otrzymał właśnie Kroos.

Łącznie Niemiec zagrał ponad 34 tys. podań od momentu transferu do Realu Madryt. W 87. minucie Kroos przekazał opaskę Luce Modriciowi i zszedł z boiska, a publiczność na Bernabeu pożegnała go oklaskami i owacją na stojąco. W miejsce Kroosa wszedł Dani Ceballos, a Niemiec udał się do rodziny i przeżywał z nią ten wyjątkowy moment.

W drugiej połowie dwoma świetnymi interwencjami popisał się Thibaut Courtois. W 63. minucie w jego miejsce wszedł Kepa Arrizabalaga, który wróci po zakończeniu sezonu do Chelsea. Chwilę później Kepa został pokonany przez Ayoze Pereza, ale gol nie był uznany przez spalonego. Betis tworzył więcej sytuacji bramkowych, ale nie był w stanie strzelić gola. W 82. minucie Ez Abde trafił piłką prosto w interweniującego Kepę.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, więc Real Madryt zamyka sezon ligi hiszpańskiej z 95 punktami w 38 meczach, co wystarczyło do zdobycia mistrzostwa. W ostatnim spotkaniu tego sezonu Real Madryt z Kroosem w składzie zagra w finale Ligi Mistrzów na Wembley przeciwko Borussii Dortmund.