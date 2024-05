A jednak to nie plotki. Xavi mówi to wprost. "Czemu nie?"

FC Barcelonie niedawno hucznie ogłosiła pozostanie Xaviego w klubie na kolejny sezon, a już kilkanaście dni później poinformowała o zwolnieniu szkoleniowca. Decyzję miał podjąć prezydent Joan Laporta, który uznał, że jednak odejście Hiszpana będzie znacznie lepsze dla przyszłości klubu. Sam trener nie ukrywa, że jest rozczarowany decyzją władz Barcelony.

Xavi wróci do FC Barcelony? "Oczywiście, że bym chciał"

Xavi pożegna się z Barceloną po 2,5 roku na stanowisku szkoleniowca. Wcześniej przez 17 lat był zawodnikiem pierwszego zespołu i cztery razy wygrywał z nim Ligę Mistrzów, a osiem razy mistrzostwo Hiszpanii. 44-latek jest żywą legendą klubu i nie ukrywa, że odchodzi z niego z ogromnym żalem.

- Nigdy nie spodziewasz się zwolnienia, ale ja jestem człowiekiem tego klubu i muszę to zaakceptować. Jestem spokojny i dumny, bo odchodzę z czystym sumieniem. To był zaszczyt i przyjemność. Odchodzę z wielkim honorem i miłością do klubu - mówił Xavi na konferencji prasowej cytowanej przez dziennik "Sport".

Oczywiście dziennikarze nie odpuścili zapytania Xaviego, czy ten w przyszłości chciałby powrócić do Barcelony i spróbować jeszcze raz osiągnąć z nią sukcesy. 44-latek nie miał najmniejszych wątpliwości przy odpowiedzi.

- Dlaczego miałbym nie chcieć? Oczywiście, że chciałbym tu wrócić. To mój klub i razem przeżyliśmy kolejkę górską emocji, ale czemu nie? Teraz mogę tylko się z tym pogodzić, ale zawsze jestem do dyspozycji klubu - stwierdził Xavi.

Xavi poprowadzi FC Barcelonę jeszcze w jednym meczu przeciwko Sevilli w niedzielę 26 maja o 21:00. Jego następcą ma zostać Hansi Flick, który jest już po słowie z władzami klubu i lada dzień ma podpisać umowę.