Lewandowski pożegnał Xaviego i ruszyła lawina

"Drodzy przyjaciele, w niedzielę zakończy się mój etap na ławce trenerskiej FC Barcelony. Nigdy nie jest łatwo opuścić klub swojego życia, ale jestem bardzo dumny po dwóch i pół roku na czele szatni, która była jak druga rodzina. Doceniam wsparcie i miłość fanów, którzy zawsze byli po mojej stronie i przez cały czas okazali wdzięczność, jaką darzą mnie od pierwszego etapu kariery piłkarskiej" - przekazał w mediach społecznościowych Xavi Hernandez krótko po oficjalnym zwolnieniu z funkcji pierwszego trenera FC Barcelony wraz z końcem sezonu. W niedzielnym meczu ostatniej kolejki rozgrywek La Liga szkoleniowiec po raz ostatni poprowadzi zespół w wyjazdowym starciu z Sevillą. Będzie miało ono wymiar jedynie symboliczny, albowiem Barca zapewniła już sobie wicemistrzostwo Hiszpanii.

Piłkarze Barcelony pożegnali Xaviego. Głos Lewandowskiego

Decyzja kierownictwa klubu z Joanem Laportą na czele wywołała wiele kontrowersji. Wszystko przez to, że Xavi ogłosił swoje odejście już w styczniu, ale władzom Barcy udało się namówić go do pozostania w klubie. Jednak ostatnio relacja trenera z prezydentem klubu uległy znacznemu pogorszeniu. "Miesiąc po tym, jak prezydent Joan Laporta pojawił się publicznie z katalońskim trenerem, aby uczcić jego kontynuację w klubie do czerwca 2025 roku, Barcelona ma dość Xaviego" - komentował Juan Irigoyen z "El Pais".

Xavi Hernandez poprowadził Barcelonę w 141 meczach, a najskuteczniejszym piłkarzem za jego kadencji był Robert Lewandowski. Trafiał do siatki 58 razy. Polski napastnik pożegnał swojego trenera w mediach społecznościowych. "To był wielki zaszczyt grać dla Twojej drużyny Xavi! Barca ma wyjątkową historię, której jesteś częścią na zawsze. Jestem dumny, że jeden niesamowity rozdział mojej historii w tym wspaniałym Klubie został napisany razem z Tobą. Dziękuję Xavi i powodzenia!" - napisał Lewandowski, zamieszczając zdjęcie z Xavim.

Swojemu szkoleniowcowi za współpracę podziękowali także inni piłkarze FC Barcelony. "Dziękuję, Xavi! Jestem bardzo wdzięczny za wspólną pracę w tym sezonie - dziękuję, że sprowadziłeś mnie do Barcelony zeszłego lata! Życzę Ci wszystkiego najlepszego na przyszłość! #legendofthegame" - napisał Niemiec.

"Dziękuję, że zawsze mi ufałeś. Nauka i praca u twojego boku była przyjemnością, mister" - zwrócił się z kolei Lamine Yamal, który za kadencji Katalończyka zadebiutował i stał się pierwszoplanową postacią. "Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyłeś. Powodzenia" - to z kolei posta Pedriego.

Natomiast Marc-Andre ter Stegen miał okazje dzielić szatnię z Xavim jako zawodowym piłkarzem Barcy oraz gdy później wrócił do klubu w roli trenera. "Wróciłeś do swojego klubu, kiedy potrzebowaliśmy nowego kierunku. Przywróciłeś wiarę do naszej drużyny, a pod Twoim przewodnictwem znów zdobyliśmy tytuły. Dziękuję Wam i całemu personelowi za pasję, którą wkładacie każdego dnia. Teraz rozstajemy się po raz drugi, ale to zawsze będzie Twój klub. To była przyjemność mieć Cię jako kolegę z drużyny i trenera, i jestem wdzięczny, że nadal jesteś moim przyjacielem" - taki wpis opublikował Niemiec na Instagramie.

Wiadomo już, że nowym trenerem FC Barcelony zostanie Hansi Flick, z którym Robert Lewandowski również miał okazję współpracować w Bayernie Monachium. Razem wygrywali Ligę Mistrzów w 2020 roku.