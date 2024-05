Media: Lawina ruszyła. FC Barcelona znalazła następcę Xaviego

FC Barcelona potwierdziła, to o czym mówiło się od nieco ponad tygodnia. Xavi Hernandez pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie poprowadzi drużyny w kolejnym sezonie. W piątek ukazał się specjalny komunikat w tej sprawie. - FC Barcelona pragnie podziękować Xaviemu za jego pracę jako trenera, a dodatkowo za jego niepowtarzalną karierę jako zawodnika i kapitana drużyny. Życzymy mu wszelkich sukcesów w przyszłości - mogliśmy przeczytać. Przesądzona wydaje się także kwestia, kto zajmie jego miejsce.

Wszystko jasne! Flick zastąpi Xaviego w FC Barcelonie. "Umowa została sfinalizowana"

Już w czwartek hiszpańskie media informowały, że władze FC Barcelony są już praktycznie dogadane z Hansim Flickiem. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec miał przekonać do siebie klubowych działaczy podczas specjalnego spotkania w Londynie i ustnie zgodzić się na zaproponowane warunki umowy. Teraz wiadomo na ich temat nieco więcej.

Jak donosi niemiecki "Bild", Flick zostanie ogłoszony nowym trenerem FC Barcelony w najbliższy poniedziałek 27 maja. Jego kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2026 r. Potwierdził to także włoski dziennikarz Fabrizio Romano. - Hansi Flick zostanie nowym głównym trenerem Barcelony. Potwierdzam i here we go! Umowa została sfinalizowana i zatwierdzona przez jego agenta Piniego Zahaviego. Obowiązywać będzie do 2026 roku. Flick jako część swojego personelu zatrudni dwóch niemieckich asystentów - poinformował w serwisie społecznościowym X.

Hansi Flick bez pracy pozostaje od września ubiegłego roku, kiedy to stracił posadę selekcjonera reprezentacji Niemiec. Pod jego wodzą Niemcy rozegrali 25 spotkań, z których 12 wygrali, siedem zremisowali, a sześć przegrali. Wcześniej przez dwa sezony prowadził ekipę Bayernu Monachium. Sięgnął z nią po dwa tytuły mistrza Niemiec, puchar i superpuchar Niemiec, a także Ligi Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata.