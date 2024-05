Wielkie poruszenie w Hiszpanii ws. Lewandowskiego. Oni naprawdę w to wierzą!

Wiele wskazuje na to, że nowym trenerem Barcelony zostanie Hansi Flick. To znakomita informacja dla Roberta Lewandowskiego, który w przeszłości współpracował już z niemieckim szkoleniowcem i pod jego wodzą błyszczał. W hiszpańskich mediach dziennikarze zwracają uwagę na to, że Lewandowski i Flick to duet idealny. Wierzą, że pod wodzą nowego szkoleniowca Polak znowu wróci na najwyższy poziom.

3 Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl