UEFA wymierzyła cios w Barcelonę. Zaboli. Nie oszczędziła nikogo

Xavi Hernandez nie ma ostatnio najlepszej passy. Po tym, jak powiedział kilka słów za dużo na temat sytuacji finansowej FC Barcelony, klubowe władze natychmiast straciły do niego zaufanie. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie straci pracę. To jednak nie koniec jego problemów. UEFA właśnie nałożyła na hiszpańskiego szkoleniowca dotkliwą karę.

Fot. REUTERS/Albert Gea