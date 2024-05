Kucharski się nie kryje. Mówi wprost o Świątek: "Odjechała Lewemu swoim Porsche"

W środowe popołudnie Robert Lewandowski ogłosił współpracę z nową firmą. Został ambasadorem G2A, a więc polskiego przedsiębiorstwa, które działa na rynku gier komputerowych. Ta informacja obiła się szerokim echem w kraju i zaskoczyła wielu kibiców. Dotarła też do Cezarego Kucharskiego, który skorzystał z okazji i wbił szpilkę piłkarzowi. W dosadny sposób dał do zrozumienia, co sądzi o działaniach marketingowych Polaka.

