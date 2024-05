Jaki sezon w FC Barcelonie ma za sobą Robert Lewandowski? - Nie zgodzę się, że (rozegrał - red.) nie najlepszy sezon. Jest najlepszym strzelcem klubu, a trzeba powiedzieć, że bardzo dużo Barcelona mu nie pomagała. Kiedy wychodził na pozycję, nie dostawał tej piłki. Teraz, jak wreszcie dostał dośrodkowanie, to zdobył przepiękną bramkę (z Rayo Vallecano - red.) - mówił Michał Probierz na antenie TVP Sport.

- Rozgraniczyłbym to, że Barcelona była w katastrofalnej formie. Robert był tym zawodnikiem, który starał się to podnieść. Ale w pewnym momencie odpadli (z Ligi Mistrzów - red.) i siadły morale tego zespołu - dodawał szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Katalońskie dzienniki polemizują z Michałem Probierzem ws. Roberta Lewandowskiego. Tak przekręcili jego nazwisko

Jak można było się spodziewać - te słowa Michała Probierza poniosły się echem w Hiszpanii, a przede wszystkim w stolicy Katalonii. "Trener Polski atakuje Barcę i Xaviego" - czytamy w nagłówku gazety "Mundo Deportivo".

"W niespokojnych czasach w Barcelonie oliwy do ognia dolewają osoby z zewnątrz. Selekcjoner Polski Michał Probierz, który poprowadzi drużynę na Euro 2024, ostro zaatakował Barcelonę i Xaviego za sezon Lewandowskiego" - dodano. Zwrócono uwagę na statystykę, że Lewandowski ma 25 bramek na koncie, co jest jego najgorszym wynikiem od sezonu 2014/2015. Zdaniem dziennika Michał Probierz, oceniając sezon Lewandowskiego, skupia się na całym klubie, przez co oddala odpowiedzialność od 35-letniego napastnika.

W samym artykule często nazwisko selekcjonera pisane jest z błędem, jako "Probertz", żeby w innych miejscach było napisane poprawnie. Na koniec też przedstawiono suchą statystykę, która ma uderzać w samego Probierza

"W Barcelonie Lewandowski zdobywa bramki, co 113 minut. U Probertza [pisownia oryginalna - przy. red.], co 180" - czytamy w ostatnim zdaniu tekstu "Mundo Deportivo".

Przytoczone na początku tekstu słowa Probierza dotarły również do katalońskiego "Sportu". "Trener Polski oskarża Barcelonę o podejście do Lewandowskiego" - czytamy. Na początku skupiono uwagę na tym, że Lewandowski zaliczył świetne wejście do klubu w pierwszym sezonie, ale teraz "jego występy z lepszych stają się coraz gorsze". Dodano, że klub nie wyklucza jego odejścia tego lata, gdyby pojawiła się dobra propozycja.

"W klubie, jak i wśród kibiców panuje przekonanie, że Lewandowski znajduje się u schyłku kariery, ale trener Polski Michał Probierz nie zgadza się z tym i obwinia Barcę za słabą grę jego zawodnika" - napisał "Sport". W tekście dodano, że Lewandowski zdaniem Probierza "ucierpiał" na grze Barcelony.

Lewandowski zakończy sezon w FC Barcelonie meczem z Sevillą, zaplanowanym na 26 maja. Niedługo później rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024. Podczas niego kadra Probierza zagra z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca). A w pierwszym spotkaniu mistrzostw Europy zmierzy się z Holandią (16 czerwca).