To koniec! Mistrz świata kończy karierę i odchodzi z Realu! Definitywnie

Latem 2014 roku Toni Kroos trafił do Realu Madryt z Bayernu Monachium za 25 milionów euro. Świeżo upieczony wtedy 24-letni mistrz świata z miejsca wszedł do składu drużyny, która wygrała kilka miesięcy wcześniej Ligę Mistrzów. Od tamtego czasu był niezastąpiony u każdego trenera, którzy zasiadali na ławce "Królewskich". Z końcem czerwca wygasała umowa Kroosa z Realem i ciągle nie było wiadomo, czy zostanie przedłużona.

Toni Kroos poinformował o zakończeniu kariery

Wszystko wyjaśniło się we wtorkowe popołudnie. Toni Kroos oficjalnie poinformował w mediach społecznościowych, że po finale Ligi Mistrzów odejdzie z Realu Madryt, a po Euro 2024 zakończy piłkarską karierę.

"Jak zawsze mówiłem: Real Madryt jest i będzie moim ostatnim klubem. Jestem szczęśliwy i dumny, że znalazłem odpowiedni moment i mogłem wybrać go samodzielnie. Moją ambicją zawsze było zakończenie kariery w szczycie formy. Od teraz jest tylko jedna myśl prowadząca do 15. Pucharu Europy. Hala Madrid i nic więcej!" - czytamy we wpisie Kroosa na Instagramie.

"Myślałem o tym od dłuższego czasu i w ostatnich dniach doszedłem do wniosku, że ten sezon, ten wspaniały, dziesiąty sezon w Realu będzie moim ostatnim. Ci, którzy uważnie śledzili, co mówiłem, to wiedzieli, że dla mnie jedyną opcją jest zakończenie kariery w Realu. To będzie koniec z Realem i koniec z piłką nożną. [...] Decyzja została podjęta i teraz rozumiem uczucie szczęścia z jednej strony, ale i smutku z drugiej" - przekazał Kroos w swoim podkaście, który nagrywa z bratem Felixem.

Real Madryt pożegnał Toniego Kroosa. "Jedna z największych legend"

Na odejście Toniego Kroosa zareagował także Real Madryt. "Real Madryt pragnie wyrazić swoją wdzięczność i sympatię Toniemu Kroosowi, zawodnikowi, który zapisał się już w historii Realu Madryt i jest jedną z największych legend naszego klubu i światowej piłki nożnej" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

"Toni Kroos jest jednym z najwspanialszych zawodników w historii Realu Madryt, a ten klub jest i zawsze będzie jego domem'" - przekazał prezes Realu Florentino Perez.

Przez dziesięć lat gry dla Realu Madryt Toni Kroos rozegrał 463 mecze, w których zdobył 28 bramek i zanotował 98 asyst. Wraz z klubem wygrał cztery Ligi Mistrzów, pięć Klubowych Mistrzostw Świata, cztery Superpuchary Europy, cztery mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Hiszpanii i cztery Superpuchary Hiszpanii.

W barwach Realu Madryt rozegra jeszcze dwa spotkania. W sobotę 25 maja przeciwko Realowi Betis w 38. kolejce La Liga oraz 1 czerwca w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Później czeka go jeszcze Euro 2024 w barwach reprezentacji Niemiec.