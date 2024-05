Media: Na ten ruch Macrona czekała cała Francja. Sensacyjne spotkanie na szczycie

Po siedmiu latach Kylian Mbappe odchodzi z Paris Saint-Germain. Francuz postanowił nie przedłużać wygasającego kontraktu i odejdzie z Paryża z końcem czerwca br. - Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG. Chcę dokończyć moją przygodę przez następnych kilka tygodni. Miałem szansę być częścią największego klubu we Francji, jednego z najlepszych na świecie. Nie sądziłem, że tak trudno będzie to ogłosić, opuścić swój kraj, Francję i Ligue 1, ale myślę, że tego potrzebuję, nowego wyzwania - przekazał Mbappe w specjalnym nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że nowym klubem Mbappe będzie Real Madryt. Mbappe ma tam podpisać pięcioletni kontrakt, gdzie zarobi 15 mln euro netto - to 1/3 tego, co Mbappe inkasował w Paryżu. Poza tym będzie miał około 80 proc. praw do swojego wizerunku. Transfer ma zostać ogłoszony po finale Ligi Mistrzów, do którego dojdzie 1 czerwca.

Macron spotka się z Perezem? Tematem udział Mbappe w igrzyskach olimpijskich

W przypadku Mbappe jednym z głównych tematów, poza transferem do Realu Madryt i Euro 2024, jest kwestia ewentualnego występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do sprawy odniósł się już prezydent Emmanuel Macron. - Wywieram maksymalną presję na jego przyszły klub. Liczę na to, że Real Madryt zwolni Kyliana na igrzyska olimpijskie, aby mógł przyjechać i zagrać z reprezentacją Francji - przekazał Macron, cytowany przez francuskie media.

Teraz media we Francji i Hiszpanii podają, że w Paryżu pojawił się Florentino Perez, prezes Realu Madryt. Powodem wizyty jest 120-lecie powstania FIFA, a Perez pojawi się na obiedzie zorganizowanym w Pałacu Elizejskim. Tam, jak podaje dziennik "AS" może dojść do spotkania i ważnej rozmowy między Perezem a Macronem. "Udział Mbappe w igrzyskach jest tematem spornym. Jeśli spotkanie między nimi zostanie potwierdzone, to będzie to główny temat rozmowy" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że Real Madryt wysłał już list do francuskiej federacji, w którym poinformował, że nie wyraża zgody na to, by ich piłkarze brali udział w igrzyskach olimpijskich, jeśli już zostali powołani na Euro 2024 i tam wystąpią. W przypadku Realu, poza Mbappe, w podobnej sytuacji jest też Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni oraz Eduardo Camavinga. "Macron mógłby porozmawiać o tym z Florentino na obiedzie, by rozwiązać tę kwestię" - dodaje "AS". W trakcie igrzysk olimpijskich Real Madryt będzie już przygotowywać się do nowego sezonu.

Real Madryt jest przedstawicielem hiszpańskiej federacji podczas wydarzenia z okazji 120-lecia FIFA. Hiszpania była jedną z siedmiu federacji, obok Francji, Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i Szwajcarii, która doprowadziła do powstania tej organizacji.