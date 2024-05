Najnowsze informacje prosto z Barcelony! Aż się wierzyć nie chce

FC Barcelona kończy sezon 23/24 z wicemistrzostwem Hiszpanii. Tym samym zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zapewnił sobie udział w krajowym Superpucharze, co wiąże się z dodatkowym zarobkiem dla klubu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Xavi poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. W styczniu br. trener ogłosił odejście po zakończeniu rozgrywek, ale kilkanaście dni temu postanowił zmienić zdanie, m.in. po staraniach prezesa Joana Laporty. Po tym, jak Xavi odniósł się do problemów finansowych Barcelony w kontekście letnich transferów, Laporta miał zmienić zdanie.

"Joan Laporta nie zmienił zdania i zwolni Xaviego. Przedłużanie cierpienia nie ma sensu. Jeśli Laporta nadal będzie Laportą, powinien odważnie i szybko zmierzyć się z decyzją, którą zakomunikował swojemu otoczeniu" - pisał kataloński dziennik "Sport". Jak nietrudno się domyślić, ten temat wywołuje w Katalonii sporo emocji, także wśród zawodników.

Spore zamieszanie w Barcelonie. "W szatni wszyscy chcieliby wiedzieć"

"Sport" pisze wprost, że "piłkarze żyją w niepewności" w związku z faktem, że wciąż nie wiedzą, czy Xavi poprowadzi ich w przyszłym sezonie. "Na tydzień przed końcem ligi zespół nic nie wie. Ci, którzy myśleli, że mogą liczyć na ciągłość w zespole, teraz mają wątpliwości, a ci, którzy myśleli, że odchodzą, nie wiedzą, co dalej" - czytamy w artykule. Dziennikarz tego portalu dodaje, że Deco (dyrektor sportowy Barcelony - red.) interweniował w tej sprawie u agentów piłkarzy, by przekazać im konkretne wytyczne.

Piłkarze Barcelony podchodzą jednak profesjonalnie do sprawy i skupiają się na tym, by dobrze zakończyć ten sezon. Laporta dał sobie dodatkowy tydzień na refleksje i podjęcie decyzji. "W szatni wszyscy chcieliby wiedzieć, jak będzie wyglądał sportowy projekt Barcelony na przyszły sezon" - dodaje "Sport". W artykule wspomniana jest też ważna rola kapitanów, którzy dbają o to, by w szatni nie doszło do rozłamu. Został tam też wspomniany Robert Lewandowski w kontekście, by "obcokrajowcy nie czuli się pominięci".

Wcześniej Fernando Polo, dziennikarz "Mundo Deportivo" podawał na antenie Radio MARCA, że niektórzy piłkarze czują się źle traktowani przez Xaviego, a ich agenci poinformowali o tym Laportę. A kto mógłby zostać nowym trenerem Barcelony? Hiszpański dziennikarz Gerard Romero podaje, że faworytami Laporty są Hansi Flick (bez klubu) oraz Thomas Tuchel (odchodzi z Bayernu Monachium). Deco z kolei preferuje Rafaela Marqueza (rezerwy Barcelony) lub Thiago Mottę (Bologna).

W ostatnim meczu tego sezonu Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.