Wszystko jasne przed meczem Barcelony! Xavi zdecydował, co z Lewandowskim

FC Barcelona nie ma już szans na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Szybko odpadła z Pucharu Króla i nie obroniła Superpucharu Hiszpanii. Na etapie ćwierćfinału pożegnała się też z Ligą Mistrzów. Największym ciosem wydaje się jednak brak kolejnego mistrzostwa La Liga. Co więcej, piłkarze Xaviego Hernandeza wciąż nie mogą być pewni nawet drugiej pozycji. A ta jest dla nich ważna nie tylko ze względu na prestiż, ale i spory zastrzyk gotówki. Aktualnie mają cztery punkty przewagi nad trzecią drużyną w tabeli, a do końca sezonu pozostały już tylko dwa mecze. W najbliższym Katalończycy zmierzą się z Rayo Vallecano.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Xavi ujawnił wyjściową jedenastkę na mecz z Rayo. Wiemy, co z Lewandowskim

Po fatalnej porażce 2:4 z Gironą Barcelona wróciła na zwycięskie tory. Triumfowała 2:0 z Realem Sociedad i takim samym wynikiem zakończyło się jej starcie z Almerią. W żadnym z tych spotkań Robertowi Lewandowskiemu nie udało się zdobyć gola, przez co jego szanse na obronę tytułu króla strzelców La Liga są coraz mniejsze. Traci bowiem trzy trafienia do lidera Artema Dowbyka.

Co więcej, po ostatnich meczach na Polaka spadła dość spora krytyka. Rzadko pojawiał się w polu karnym, a jak już miał okazje, to je marnował. Dodatkowo w każdym z tych starć schodził z boiska w okolicach 70. minuty. - Po tych wszystkich zmianach twarz Polaka na ławce rezerwowych nie była do końca szczęśliwa - pisały hiszpańskie media.

Kibice zastanawiali się więc, czy Xavi da szansę Lewandowskiemu już od pierwszych minut w niedzielnym starciu z Rayo Vallecano. I jak się okazuje, 35-latek wciąż cieszy się zaufaniem szkoleniowca. Ten umieścił go w wyjściowej jedenastce. Będzie więc miał okazję, by zniwelować stratę do Dowbyka.

W ataku towarzyszyć mu będą Lamine Yamal i Raphinha. Doszło więc do kluczowej zmiany. W poprzednim meczu Lewandowskiego wspierali młody Hiszpan i Ferran Torres. W pomocy znaleźli się z kolei Sergi Roberto, Ilkay Guendogan czy Fermin Lopez, a więc zdobywca dwóch bramek z Almerią.

Do drobnych korekt doszło też w defensywie. Tym razem w obronie Markowi-Andre ter Stegenowi pomagać będą Jules Kounde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi i Joao Cancelo.

Skład FC Barcelony: ter Stegen - Kounde, Martinez, Cubarsi, Cancelo - Sergi Roberto, Fermin, Guendogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Początek meczu Barcelony z Rayo o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.