Media: Xavi ma "obsesję" na punkcie młodej gwiazdy. Żąda transferu

FC Barcelona szykuje się na letnie okienko transferowe. Jednym z priorytetów ustępujących mistrzów Hiszpanii ma być skrzydłowy Athletiku Bilbao Nico Williams. Klub interesował się nim już w zeszłym roku, ale nie chciał zapłacić za niego kwoty odstępnego, tylko czekał aż 21-latkowi wygaśnie kontrakt. Williams niedawno przedłużył jednak umowę do 2027 roku. Mimo to działacze FC Barcelony się nie poddają.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy przyznania Warszawie Superpucharu UEFA. Ale jest jeden warunek

Xavi ma "obsesję" na punkcie Williamsa. FC Barcelona w kropce. Rywal nie chce rozmawiać

Zdaniem hiszpańskiego portalu "Relevo" na ściągnięcie Williamsa najbardziej naciska trener FC Barcelony Xavi Hernandez, który ma na jego punkcie "obsesję". Szkoleniowiec rzeczywiście już wcześniej nie ukrywał, że ma do niego słabość. - Uważam Nico za wyjątkowego piłkarza. Może grać na prawym i na lewym skrzydle, potrafi grać jeden na jeden, jest szybki, strzela gole, w tym sezonie myślę, że eksplodował w tym aspekcie. To zawodnik, którego musisz mieć mocno na uwadze, ponieważ może zrobić różnicę. Trudno go zatrzymać - komplementował go przed ćwierćfinałem Pucharu Króla.

Xavi miał nalegać na transfer u dyrektora sportowego FC Barcelony - Deco. Problem polega jednak na tym, że obecny klub Williamsa nie zamierza w ogóle negocjować. Jak przekazał dziennik "Marca" działacze Athletiku nie będą podejmowali żadnych rozmów. Oddadzą swojego gracza tylko wtedy, gdy otrzymają klauzulę odstępnego. Ta wynosi ok. 55 mln euro. Według "Marki" zespół z Bilbao nie odpowiedział na napływające propozycje ani ze strony FC Barcelony, ani Aston Villi.

Nico Williams nie dla FC Barcelony? Oto powód

Gazeta przekonuje, że Katalończyków z powodu niestabilnej sytuacji finansowej nie stać na zapłacenie tej kwoty. Z kolei "Sport" twierdzi, że nie stanowi to większego problemu. Ten leży jednak gdzie indziej. Chodzi o osobiste warunki kontraktu. Jeżeli wymagania Williamsa będą zbyt wygórowane, klub nie zmieści się w limicie wynagrodzeń i nie zdoła go zarejestrować do rozgrywek.

Nico Williams w trwającym sezonie rozegrał dla Athletiku 35 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył 16 asyst. Swoją postawą mocno przyczynił się do wywalczenia Pucharu Króla i zakwalifikowaniu się do europejskich pucharów.