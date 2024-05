Co ze Złotą Piłką dla Lewandowskiego? Szef plebiscytu "France Football" mówi wprost

Złota Piłka przyznawana jest od 1956 roku. W całej historii słynnego plebiscytu, tylko raz zdarzyło się, by nie została ona przyznana. Było to właśnie w 2020 roku. Organizatorzy twierdzili wówczas, że z uwagi na przerwanie rozgrywek ligowych przez pandemię koronawirusa, wyłonienie zwycięzcy nie byłoby uczciwe. Problem w tym, że poza ligą francuską, wszystkie najważniejsze rozgrywki zostały prędzej czy później dokończone. Decyzja została powszechnie uznana za skandal.

Zwłaszcza w Polsce wywołało to wielkie oburzenie, bowiem głównym kandydatem do prestiżowej nagrody był wówczas Robert Lewandowski. Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy, wszystkie możliwe trofea w Niemczech, 55 goli w 47 meczach. Polak wygrał wówczas absolutnie wszystko, co tylko się dało i realnie oceniając, nie miał godnego rywala.

Złota Piłka jako rekompensata?

Niestety organizatorzy plebiscytu nie zmienili zdania. Rok później dolali zaś oliwy do ognia, bo gdy Lewandowski znów wydawał się faworytem, Złotą Piłkę otrzymał Leo Messi, co spotkało się z ostrą krytyką. Na tym właśnie opierał się kataloński "Sport". Tamtejsi dziennikarze donosili, że "France Football" gotowe jest przyznać Polakowi Złotą Piłkę za 2020 rok w ramach pewnego rodzaju rekompensaty za 2021. Twierdzili także, że PSG, w którym grał wówczas Messi, miało silnie naciskać na magazyn, by to właśnie Argentyńczyk dostał wówczas nagrodę.

Dyrektor plebiscytu nie pozostawia złudzeń

Niestety wydaje się, że ta nadzieja zgasła równie szybko jak się pojawiła. W rozmowie w programie "Que T'hi Jugues", dyrektor plebiscytu Nicolas Manissier zaprzeczył, by takie plany w ogóle istniały. "Ta kwestia nie została poruszona. Nasz plebiscyt ma swoje zasady, a to, co pojawia się obecnie w mediach w temacie Lewandowskiego, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - stanowczo stwierdził Manissier. Wygląda zatem na to, że drugie miejsce z 2021 roku pozostanie najlepszym rezultatem Lewandowskiego w Złotej Piłce.