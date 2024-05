Zielone światło dla Barcelony. PSG podjęło decyzję ws. gwiazdy

Xavi Simons długo uchodził za prawdziwą perełkę w akademii FC Barcelony. Do słynnej La Masii trafił w wieku zaledwie siedmiu lat i jako młody chłopak robił oszałamiające wrażenie. W 2019 r. jako 16-latek dostał jednak nieporównywalnie lepszą finansowo ofertę z PSG. W stolicy Francji grał jednak niewiele. Bardziej rozwinął się na wypożyczeniach - najpierw do PSV Eindhoven, a teraz do RB Lipsk. Po zakończeniu sezonu Bundesligi powinien wrócić do Paryża. Mistrzowie Francji wcale jednak nie będą na to naciskać.

PSG zdecydowało ws. Xaviego Simonsa. Dobre wieści dla FC Barcelony. "Najbardziej prawdopodobne rozwiązanie"

Coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym Simons uda się na kolejne wypożyczenie. Informacje w tej sprawie przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. - PSG skontaktowało się z obozem Xaviego Simonsa, aby potwierdzić, że nie mają zamiaru sprzedawać go tego lata na stałe. Jeśli zawodnik nie chce wracać, możliwe jest wypożyczenie i to ono pozostaje najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Xavi będzie miał wpływ na wybór kolejnego wypożyczającego klubu - napisał w serwisie X.

Sytuację będzie próbowała wykorzystać FC Barcelona, która nie pogodziła się ze stratą wychowanka. 21-latek znalazł się na jej liście życzeń na kolejne okno transferowe. Hiszpańskie "Mundo Deportivo" szczególną uwagę zwraca na specjalną klauzulę, dzięki której piłkarz ma wpływ na wybór klubu, do którego będzie wypożyczony. Gazeta przekonuje, że napastnik opowie się za FC Barceloną, z którą ma dobre wspomnienia. Do dziś regularnie odwiedza miasta i spotyka się z przyjaciółmi z akademii Alejandro Baldem, Ferminem Lopezem czy Gavim.i

Na zmianę zdania Simonsa według "Mundo Deportivo" może mieć jeszcze Luis Enrique. Trener PSG ma spotkać się z nim po ostatniej kolejce Bundesligi, w której RB Lipsk zmierzy się 18 maja na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. W obecnym sezonie Xavi Simons rozegrał w barwach niemieckiego klubu 42 mecze, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył 15 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 80 mln euro.