Sensacyjne wieści prosto z Hiszpanii. Barcelona odwoła mecz?! Gruba kasa w tle

FC Barcelona w LaLiga rozegra jeszcze trzy spotkania, podczas których musi walczyć o zajęcia drugiego miejsca w tabeli. Nie oznacza to jednak, że Katalończycy po tych meczach rozjadą się na urlopy, ponieważ władze klubu zaplanowały im jeszcze jeden wyjazd, by podreperować budżet. Hiszpańskie media informują jednak, że ich wielki plan może się dojść do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo Josue żegna się z kibicami Legii. "Mogę jedno obiecać"

Zagrożony mecz FC Barcelony? WIelkie pieniądze mogą przejść im koło nosa

Władze Barcelony zaplanowały, że ostatnim meczu LaLiga (25 maja) ich zespół uda się w podróż do Korei Południowej. Tam zawodnicy Xaviego 26 maja mieli zmierzyć się z reprezentacją koreańskiej K-League lub z drużyną Seul FC. Wszystko po to, by zarobić dodatkowe pieniądze od azjatyckich sponsorów i podzielić się z organizatorami zyskami ze sprzedanych biletów.

"Mundo Deportivo" informuje jednak, że zaplanowany mecz może wcale się nie odbyć. Wszystko przez konflikt terminów, ponieważ Koreańczycy woleliby zagrać 30 lub 31 maja. Ten termin nie pasuje Barcelonie, ponieważ już 1 czerwca zawodnicy zaczną wyjeżdżać na zgrupowania reprezentacji przed Euro 2024.

Seul FC mecze ma rozegrać 28 i 31 maja, więc nie chce spotykać się z Barceloną wcześniej. Katalończycy mieli rozważać wysłanie rezerw w terminie odpowiadającym rywalom, ale te rywalizować będą w barażach Primera Federacion. Problemów jest więc zbyt wiele, by zaplanowany mecz odbył się w maju.

Na razie wydaje się, że rywalizacja zespołu Xaviego w Seulu nie dojdzie do skutku i tym samym spore pieniądze przejdą Barcelonie koło nosa. Hiszpańskie media zaznaczają, że obie strony chcą jednak wypracować porozumienie i możliwe, że początek czerwca. Wówczas do Korei nie polecieliby jednak zawodnicy biorący udział w mistrzostwach Europy, co mogłoby znacznie obniżyć wpływy ze spotkania.

Barcelona na lato zaplanowała już sparingi z Manchesterem City, Realem Madryt i AC Milanem. Te mecze mają odbyć się na przełomie lipca i sierpnia podczas tournée po Stanach Zjednoczonych - w Orlando, East Rutherford i Baltimore.