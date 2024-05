Lewandowski nie wytrzymał. I to na oczach Xaviego. Kamery wszystko nagrały [WIDEO]

Robert Lewandowski w poniedziałek wystąpił przeciwko Realowi Sociedad, a już w czwartek czeka go kolejny mecz. Jego FC Barcelona zmierzy się z ostatnią w tabeli Almerią. Polak ma nieco do udowodnienia. W ostatniej kolejce nie strzelił gola ani nie zaliczył asysty, a Xavi postanowił zmienić go już w 75. minucie. Gdy nasz napastnik schodził z boiska, wyglądał na zirytowanego. Podczas środowego treningu znów miał powody do niezadowolenia. Tym razem poszło o jego kolegów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda baza Polaków na Euro 2024. Hotel w fabryce piór, treningi w akademii dwukrotnego mistrza Niemiec

Sceny na treningu FC Barcelony. Lewandowski poskarżył się Xaviemu. Został sam

Do zabawnej sytuacja doszło tuż przed rozpoczęciem ostatniej zaplanowanej na środę sesji treningowej. Jak donosi kataloński "Sport", na boisku jako pierwszy jak zwykle zameldował się Xavi i spokojnie czekał na swoich zawodników. Niedługo później wyszedł do niego jedynie Robert Lewandowski. Polak nie próżnował, tylko dał przed dziennikarzami mały popis żonglerki.

Po chwili Lewandowski nie wytrzymał. Zatrzymał się, spojrzał w kierunku szkoleniowca i, choć nie miał na ręku zegarka, wymownym gestem wskazał na nadgarstek. W ten sposób poskarżył się, że koledzy zbyt długo się ociągają, po czym rozłożył bezradnie ręce. Całą sytuację obrócił w żart, a przez cały czas towarzyszył mu szeroki uśmiech. Zachowanie piłkarza uchwyciły kamery.

Niedługo później na trening wyszli pozostali piłkarze FC Barcelony i zajęcia mogły się rozpocząć. Po dwóch godzinach Xavi wyszedł jeszcze na konferencję prasową, po czym drużyna mogła przygotować się do wyjazdu do Almerii. Mecz Almeria - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 16 maja. Początek o godz. 21:30. Drużyna Polaka będzie miała szansę powiększyć przewagę nad trzecią w tabeli Gironą do czterech punktów i przybliżyć się do wicemistrzostwa Hiszpanii.