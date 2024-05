Po tragicznym wypadku piłkarz La Liga wprowadzony w śpiączkę. Są najnowsze wieści

Kilka dni temu z Hiszpanii napłynęły fatalne informacje. W wyniku upadku poważnego urazu głowy nabawił się Felix Garreta, młody piłkarz Realu Betis, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w SD Amorebieta. Lekarze zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. - Nie czujemy się dobrze, nasz kolega leży w szpitalu. Życie toczy się jednak dalej. Obecnie najważniejsze dla nas jest to, by Felix wyzdrowiał - podkreślił szkoleniowiec klubu z zaplecza La Liga - pisał Sport.pl.

Felix Garreta doznał urazu głowy. Są nowe informacje o jego stanie zdrowia

Zawodnik otrzymał wiele wiadomości od kibiców z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Jego koledzy z drużyny oraz sztab trenerski Amorebiety również wyrazili swoją solidarność z piłkarzem.

Teraz zagraniczne media poinformowały o nowych wieściach ws. stanu zdrowia młodego zawodnika.

- Garreta miał w ostatnich godzinach lekką poprawę swojego poważnego stanu zdrowia. Obrońca wybudził się ze śpiączki farmakologicznej i rozpoznał swoją rodzinę. Zostało to podkreślone przez "Radio Sevilla". To samo źródło dodało, że pomimo tych dobrych wieści, należy zachować szczególną ostrożność co do stanu zdrowia piłkarza - czytamy w "El Pais".

Garreta to jeden z najbardziej utalentowanych hiszpańskich piłkarzy młodego pokolenia. W tym sezonie zagrał 31 spotkań, zdobył cztery bramki i miał jedną asystę. Już za kilka tygodni zamierzał ubiegać się o powołanie do reprezentacji do lat 23. Jego marzeniem był bowiem występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

SD Amorebieta walczy o utrzymanie w Segunda Division. Obecnie klub z 41 punktami zajmuje dopiero 20., miejsce (spadają drużyny z pozycji 19-22). Do końca rozgrywek zostały trzy kolejki, a SD Amorebieta do bezpiecznego miejsca (zajmuje je 18. - Mirandes) traci trzy punkty.