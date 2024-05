Media: Xavi kłamał ws. następcy Lewandowskiego. Burza w Hiszpanii. "Prawda jest taka"

Vitor Roque okrzyknięty został wielkim talentem. Pierwotnie Brazylijczyk miał dołączyć do FC Barcelony latem 2024 roku, ale klub zdecydował się pozyskać go już zimą. Jak dotąd wystąpił w 13 meczach, zdobywając dwa gole, ale na murawie spędził zaledwie 310 minut. W ostatnich dniach media donosiły, że młody piłkarz nie znajduje się w planach Xaviego i niewykluczone, że wkrótce opuści drużynę. Wskazuje na to również zachowanie szkoleniowca. Nie wpuścił go na boisko La Liga aż od czterech spotkań. Miał okazję w poniedziałkowym meczu z Realem Sociedad (2:0), ale nie zdecydował się na taki krok, z czego tłumaczył się mediom. Dziennikarze donoszą jednak, że dość mocno mijał się z prawdą.

Xavi nie ma litości dla Roque. Media ujawniają. "Prawda jest taka"

Kiedy Roque dołączył do Barcelony, wiele mówiło się, że zostanie następcą Roberta Lewandowskiego. I na początku faktycznie często zmieniał Polaka. Jednak ostatnio Xavi ceni sobie bardziej Ferrana Torresa w tej roli. Tak było i w starciu ze wspomnianym Realem. 35-latek zszedł z murawy w 76. minucie, a zastąpił go Hiszpan.

Później szkoleniowiec tłumaczył, że Roque doznał poważnego urazu kostki podczas jednego z treningów. Dlatego też nie mógł zagrać. Tyle tylko, że w wyjaśnienia Xaviego nie wierzy "AS" i go demaskuje. "Prawda jest taka, że według naszych informacji, był to bardzo drobny uraz. Jeśli trener faktycznie by go potrzebował, to mógł na niego postawić. Kontuzja nie uniemożliwiała mu gry" - czytamy.

To tylko nasila plotki o nie najlepszych relacjach Xaviego z Roque. "Osoby z bliskiego otoczenia utrzymują, że szkoleniowiec z nim nie rozmawia, że komunikacja nie istnieje i że w ten sposób zawodnik raczej nie będzie w stanie wnieść do drużyny tego, czego oczekuje trener" - informowali na początku maja dziennikarze "Mundo Deportivo".

Dni Roque w Barcelonie wydają się być policzone

Media donosiły też, że Roque już latem może trafić na wypożyczenie z jednego prostego powodu. "Raporty przekazane przez trenerów nie pozostawiają wątpliwości, że Roque nie jest zawodnikiem FC Barcelony i że jego profil nie pasuje do ataku drużyny" - informowali dziennikarze "AS". Interesowało się nim Porto i Inter Mediolan. Tam mógłby trafić na zasadzie wypożyczenia. Tyle tylko, że takiej opcji sprzeciwia się agent. - Nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny - deklarował.

I niewykluczone, że i taka możliwość zostanie rozpatrzona przez Barcelonę. "Klub nie ukrywa już, że jeśli wpłynie oferta 40 czy 45 milionów euro, transfer zostanie rozważony" - dodali dziennikarze "AS". O tym, czy ostatecznie Roque zmieni barwy, przekonamy się w najbliższych tygodniach.