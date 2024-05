W Barcelonie nie ma już miejsca dla wielkiej gwiazdy. Xavi podjął decyzję

Piłkarze FC Barcelony mają za sobą bardzo nieudany sezon. Nie obronili mistrzostwa Hiszpanii, przegrali w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i Pucharu Hiszpanii. W dodatku ulegli Realowi Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego skończy ten sezon bez żadnego trofeum.

Xavi skreślił kolejnego piłkarza. Nie widzi dla niego miejsca w składzie na przyszły sezon

Nic zatem dziwnego, że w drużynie dojdzie do sporych zmian w składzie. Już od kilku tygodni wiadomo, że z Barcelony odejdą Oriel Romeu i Inigo Martinez. Trener Xavi nie widzi też miejsca dla młodego Brazylijczyka - Vitora Roque. Wiadomo też, że z wypożyczeń nie wrócą Clement Lenglet i Sergino Dest.

Teraz okazuje się, że Xavi skreślił kolejnego piłkarza. Dziennik "AS" poinformował, że trener FC Barcelony nie chce dalej współpracować z Joao Felixem. Portugalski skrzydłowy jest w tym sezonie wypożyczony z Atletico Madryt. Przez większość sezonu wydawało się, że napastnik zostanie wykupiony w czerwcu tego roku.

Tymczasem w ostatnich spotkaniach Felix gra mało. Portugalczyk wystąpił 9 minut w rewanżu z PSG, 27 z Realem Madryt, 25 z Valencią i 7 z Gironą. W pojedynku z Realem Sociedad długo się rozgrzewał, ale ostatecznie nie pojawił się w ogóle na boisku.

Już kilka dni temu "Marca" informowała, że będzie ciężko o zostanie Felixa w Barcelonie, który ma ważny kontrakt z Atletico Madryt do 2029 roku. Portugalczyk nie jest bowiem już priorytetem dla Dumy Katalonii, tak jak to było jeszcze kilka miesięcy temu. Piłkarz chciałby zostać w Barcelonie i nie wracać do Atletico Madryt, z którym rozstał się w nie najlepszych nastrojach.

Felix w tym sezonie zagrał 41 spotkań. Zdobył dziesięć goli i miał sześć asyst.

FC Barcelona po 35 kolejkach ma 76 punktów i jest wiceliderem La Ligi. Ma punkt przewagi nad Gironą, ale też jeden mecz rozegrany mniej. W czwartek FC Barcelona zagra na wyjeździe z Almerią. Początek meczu o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl.