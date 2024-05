Wygadał się! Prezes ujawnił długość kontraktu Mbappe

- Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG, nie zamierzam przedłużać umowy. Chcę dokończyć moją przygodę przez następnych kilka tygodni. (...) . Nie sądziłem, że tak trudno będzie to ogłosić, opuścić swój kraj, Francję i Ligue 1, ale myślę, że tego potrzebuję, nowego wyzwania - tak Kylian Mbappe ogłosił całemu światu, że po zakończeniu sezonu zmieni klub. Kwestią czasu wydaje się oficjalne potwierdzenie, że trafi do Realu Madryt. O tym transferze mówi się coraz bardziej otwarcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Kylian Mbappe piłkarzem Realu Madryt? Prezes La Ligi zabrał głos. Krótko

W ostatnim czasie Javier Tebas, prezes La Ligi, udał się do Argentyny, gdzie brał udział w konferencjach dotyczących sportu. W międzyczasie znalazł czas na rozmowę z magazynem "Ole", gdzie zabrał głos w sprawie Mbappe. - Tak, w przyszłym sezonie zagra w Realu Madryt - przyznał wprost.

Działacz odniósł się również do spekulacji dotyczących umowy Francuza. - Jeśli podpisali pięcioletni kontrakt, będzie miał pięć szans (na wygranie Ligi Mistrzów - red.) - oznajmił. W ten sposób niejako potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów w tej sprawie. Wiele mówiło się i pisało także o zarobkach napastnika, który ma być najlepiej zarabiającym graczem w zespole. Może też liczyć na wysoką premię za podpis oraz zachowanie dużego procentu praw do wizerunku.

Javier Tebas mówi wprost o Realu Madryt. "Nie daje to gwarancji"

25-latek zdecydował się na transfer do Realu przede wszystkim dlatego, aby realizować cele sportowe, takie jak triumf w LM. Pomóc mu w tym mają inne gwiazdy, chociaż na wszystko będzie trzeba solidnie zapracować. - Mbappe jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Ale są też Vinicius i Bellingham, Real będzie miał świetny skład. Oczywiście nie daje to gwarancji zdobycia mistrzostwa - stwierdził Tebas.

Transfer Kyliana Mbappe do Realu ma zostać ogłoszony po finale LM (1 czerwca). Wcześniej Francuza czekają jeszcze trzy mecze w barwach PSG, ligowe z Niceą (15 maja) oraz Metz (19 maja), a także finał Pucharu Francji z Lyonem (25 maja).