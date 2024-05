Reprezentant Polski zachwyca w topowej lidze, a tu taki cios. To może być koniec

Kamil Jóźwiak w zimowym oknie transferowym dołączył do występującej w La Lidze Granady. Po kilku tygodniach stał się ważną postacią tego zespołu i wyróżnił się np. asystą w spotkaniu z Osasuną (3:0). "Wyrósł na wielką rewelacją Granady" - chwaliła go hiszpańska prasa, która wcześniej uważała go za "grubego".

Kłopoty Kamila Jóźwiaka. Granada wydała komunikat

Sobotnie spotkanie z Realem Madryt (0:4) polski skrzydłowy rozpoczął w wyjściowym składzie. W przerwie został zmieniony przez Jose Callejona i możliwe, że za tą decyzją trenera nie stały wyłącznie względy sportowe.

We wtorek Granada wydała komunikat, w którym poinformowała o kontuzji piłkarza. "Badania lekarskie przeprowadzone u skrzydłowego Kamila Jóźwiaka potwierdziły, że doznał on kontuzji lewego ścięgna podkolanowego. Powrót piłkarza do zajęć grupowych zależy od rozwoju jego sytuacji" - przekazano na oficjalnej stronie klubu.

Kamil Jóźwiak kontuzjowany. Może opuścić resztę sezonu

Według portalu granadadigital.es 26-latek doznał urazu w trakcie spotkania z Realem. I niewykluczone, że jest to dla niego koniec sezonu. "Na nieco ponad tydzień do zakończenia ligi trenerowi trudno będzie ponownie na niego liczyć" - czytamy. Polak najprawdopodobniej opuści mecze z Rayo Vallecano (15 maja) oraz Celtą Vigo (19 maja), a jeśli wróci, to dopiero na rywalizację z Gironą (25 maja).

Tym samym 22-krotny reprezentant Polski może już nie mieć okazji do zaprezentowania się w La Lidze. Granada straciła bowiem szanse na utrzymanie, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość Polaka w tej drużynie. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 r., ale latem może chcieć odejść, aby uniknąć gry na drugim poziomie rozgrywkowym.

Od momentu dołączenia do Granady Kamil Jóźwiak rozegrał w jej barwach 11 spotkań. Zaliczył jedną asystę i nie strzelił żadnego gola. Jego klubowym kolegą jest Kamil Piątkowski.