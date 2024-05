Hiszpanie zauważają szczegół po zmianie Lewandowskiego. I wcale mu się nie dziwią

FC Barcelona jest w grze o wicemistrzostwo Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza wygrał 2:0 z Realem Sociedad po golach Lamine'a Yamala i Raphinhi. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie, ale nie zdobył bramki, więc nie nadrobił dystansu w klasyfikacji strzelców do Artioma Dowbyka z Girony. Lewandowski zszedł z boiska w 75. minucie, a w jego miejsce wszedł Ferran Torres. Polak nie był zadowolony ze zmiany, co realizator zdołał uchwycić w trakcie transmisji. A jak Lewandowski został oceniony przez hiszpańskie media?

Hiszpanie chwalą Lewandowskiego mimo braku bramki. "Wyjątkowe podanie"

Tamtejsi dziennikarze przyznali Lewandowskiemu wysokie noty mimo faktu, że po zakończeniu meczu nie miał ani gola, ani asysty. Polak odegrał jednak ważną rolę przy trafieniu Yamala z pierwszej połowy. "To był świetny mecz Roberta, który zdaje się być zdeterminowany, by pokazać, że jego wiek nie jest przeszkodą. Pokazywał się do gry, uczestniczył w pressingu, grał precyzyjne podanie. Brakowało tylko gola, który zwieńczyłby znakomitą noc" - napisał dziennik "AS". "Gol Yamala zaczął się od jego zagrania. Podanie do Gundogana było wyjątkowe" - zauważa serwis aficiondeportiva.es.

Hiszpanie zauważają, że Lewandowski został zmieniony w trzech z czterech ostatnich meczów Barcelony. "Lewandowski strzelił cztery gole w dwóch ostatnich meczach, ale przeciwko Sociedad nie zdobył bramki. Odegrał jednak bardzo ważną rolę w grze Barcelony. Musiał radzić sobie z Robinem Le Normandem" - czytamy w dzienniku "Marca". "Nie miał szans na gola, ale odzyskał kilka piłek dzięki swojej dobrej postawie" - napisał krótko kataloński "Sport".

"Lewandowski nie grał zbyt wiele w pierwszej połowie, dopóki nie zagrał filtrującego podania do Ilkaya Gundogana w 40. minucie. Wtedy zostawił Niemcowi wolną przestrzeń, by asystować Yamalowi. Wcześniej próbował uderzenia głową, ale ono minęło bramkę" - pisze portal fcbarcelonanoticias.com.

Tak Lewandowski zareagował na zmianę

Z kolei "Mundo Deportivo" określa Lewandowskiego piłkarzem "zirytowanym" po tym meczu. "On sprawiał takie wrażenie, gdy został zmieniony, a przecież walczy o Trofeo Pichichi (nagroda dla najlepszego strzelca w Hiszpanii - red.). Nie spisał się jednak źle, nie był niczym przytłoczony. Jego podanie doprowadziło do pierwszego gola Barcelony" - czytamy w uzasadnieniu oceny dla Lewandowskiego.

Lewandowski ma 17 goli w lidze hiszpańskiej i traci trzy trafienia do prowadzącego Dowbyka. Polak będzie starał się nadgonić rywala w trzech ostatnich meczach sezonu, w których Barcelona zagra z Almerią (15.05), Rayo Vallecano (19.05) i Sevillą (25.05).