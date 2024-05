Lewandowski błysnął geniuszem! Kluczowe zwycięstwo Barcelony [WIDEO]

Była 41. minuta meczu. FC Barcelona grała przeciętnie w ofensywie i nie potrafiła dotychczas zdobyć gola. Wtedy piłkę w środku pola dostał Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski cudownym podaniem uruchomił Ilkaya Gundogana, ten odegrał do 16-letniego Lamine Yamala, a wychowanek Barcelony precyzyjnym strzałem w długi róg zdobył gola na 1:0. Dla tego pomocnika to piąty gol w tym sezonie w La Liga.

Cudowne podanie Lewandowskiego przy golu Barcelony

W pierwszej połowie FC Barcelona długo nie potrafiła stworzyć dogodnej sytuacji. Kibice westchnęli z zachwytu dopiero w 26. minucie. To właśnie wtedy Yamal wymienił piłkę z Gundoganem, wychowanek Barcelony miał piłkę na lewej nodze na piątym metrze, ale gdy składał się już do strzału, to wybił mu ją obrońca.

Dwanaście minut później Raphinha strzelił z ponad 20 metrów, ale trafił w słupek. W tej sytuacji dobijał Gundogan z jedenastu metrów, ale wysoko nad poprzeczką.

Po golu Yamala, który opisaliśmy na początku tekstu, goście mogli wyrównać. Po błędzie defensywy gospodarzy, Sheraldo Becker w sytuacji sam na sam z bramkarzem, strzelił z jedenastu metrów obok słupka. Ten sam piłkarz już w piątej minucie też zwiódł obrońcę FC Barcelony, uderzył mocno z ostrego kąta, ale wysoko nad poprzeczką.

W drugiej połowie przez prawie dwadzieścia minut nie działo się nic ciekawego. W 64. minucie z ok. 30 metrów pięknie strzelił Raphinha, ale dobrze obronił Alex Remiro.

180 sekund później wymarzoną szansę na wyrównanie mieli goście. Źle wyprowadził piłkę Gundogan, goście ją przejęli, Brais Mendez z łatwością minął Paua Cubarsiego, strzelił z dwunastu metrów, ale tuż obok słupka! Ter Stegen nawet nie interweniował, tylko bezradnie odprowadził piłkę wzrokiem.

W 76. minucie już po raz dwunasty w tym sezonie zmieniony został Lewandowski. Kilkanaście sekund później jego zmiennik - Ferran Torres mógł mieć wymarzone wejście. Jego strzał z 15 metrów świetnie jednak obronił Remiro.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla Barcelony po zagraniu ręką rezerwowego Odriozoli. Jedenastkę pewnie wykorzystał Raphinha i po chwili zdjął koszukę. W efekcie otrzymał żółtą kartkę.

FC Barcelona po tej wygranej została nowym wiceliderem La Liga. Trzy kolejki przed końcem sezonu ma punkt przewagi nad trzecią Gironą.

Do końca sezonu FC Barcelona zagra na wyjeździe z Almerią (16 maja) i Sevillą (25 maja) oraz u siebie z Rayo Vallecano (19 maja). Girona zmierzy się przed własną publicznością z Villarreal (14 maja) i Granadą (25 maja) i na wyjeździe z Valencią (19 maja).

FC Barcelona - Real Sociedad 2:0 (1:0)