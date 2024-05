Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Xavi namieszał w składzie na kluczowy mecz

FC Barcelona nie ma już szans na mistrzostwo Hiszpanii, ale nie oznacza to, że sezon się dla niej zakończył. Cały czas walczy o drugie miejsce w tabeli, którego brak byłby dla niej absolutną katastrofą finansową. Do końca sezonu nie zostało wiele czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Oto skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad. Xavi podjął decyzję ws. Roberta Lewandowskiego

W 35. kolejce La Ligi Katalończycy zmierzą się z Realem Sociedad. Ten zespół był rewelacją poprzedniego sezonu - zajął czwartą pozycję, dzięki czemu zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. W obecnym nie idzie mu tak dobrze, ale nadal ma szanse na miejsce w europejskich pucharach. Punkty zdobyte w spotkaniu z drużyną Xaviego zdecydowanie go do tego przybliżą.

44-letni szkoleniowiec nadal nie może skorzystać z kilku ważnych piłkarzy: Frenkie de Jong, Alejandro Balde oraz Gavi od dłuższego czasu leczą kontuzje i w bieżących rozgrywkach raczej nie zobaczymy ich na murawie. Pozostałe gwiazdy, w tym Robert Lewandowski, są do jego dyspozycji. Xavi zdecydował, że przeciwko Realowi Sociedad polski napastnik, będący najlepszym strzelcem zespołu, wyjdzie w podstawowym składzie.

Jednocześnie trener zdecydował się na kilka zmian. Z podstawowego składu wypadł Ronald Araujo (zacznie na ławce rezerwowych), zamiast niego zagra Inigo Martinez. Poza tym po raz pierwszy od 16 kwietnia i meczu z PSG (1:4) w wyjściowej jedenastce znalazł się Pedri - wcześniej jego pozycję zajmowali Fermin Lopez i Sergi Roberto, którzy tym razem są wśród rezerwowych.

Skład FC Barcelony na ligowy mecz z Realem Sociedad:

Marc-Andre ter Stegen - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Joao Cancelo - Pedri, Andreas Christensen, Ilkay Guendogan - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Jeśli FC Barcelona pokona Real Sociedad, wyprzedzi Gironę i awansuje na drugie miejsce w tabeli La Ligi. W każdym innym wypadku pozostanie na trzeciej pozycji. Początek poniedziałkowego spotkania o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.