To już jest pewne od jakiegoś czasu, że Kylian Mbappe latem przeniesie się do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu, albowiem z końcem czerwca wygasa jego kontrakt z Paris Saint Germain. Francuski gwiazdor ogłosił już swoją decyzję, zamieszczając wideo w mediach społecznościowych, a w niedzielę 12 maja rozegrał swój ostatni mecz domowy. Pożegnanie z kibicami nie przebiegało pomyślnie, albowiem choć Mbappe strzelił gola, to jego zespół przegrał 1:3, ale i tak został mistrzem kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Ujawniono pensję Mbappe. Znamy szczegóły kontraktu

Tego samego dnia w Madrycie odbywała się feta mistrzowska podopiecznych Carlo Ancelottiego, którzy w sobotę pokonali 4:0 Granadę i to w rezerwowym składzie. Teraz czeka ich już tylko finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się 1 czerwca z Borussią Dortmund na stadionie Wembley w Londynie. Natomiast kibice wyczekują jeszcze jednego momentu - ogłoszenia transferu Kyliana Mbappe. Według Fabrizio Romano nastąpi to jednak dopiero po finale Champions League.

Z kolei dziennikarze Sky Sports ujawnili zarobki 25-letniego francuskiego piłkarza na Santiago Bernabeu. Osiągną one 15 milionów euro netto, czyli jedną trzecią tego, co otrzymywał w stolicy Francji. Mbappe będzie także posiadał około 80 proc. praw do swojego wizerunku, a dojdzie do tego także solidna premia za samo podpisanie umowy.

Kylian Mbappe zawodnikiem Paris Saint Germain był od lata 2017 roku. W tym sezonie w 47 meczach we wszystkich strzelił 44 gole i zanotował 10 asyst. Na Parc de Princes sześciokrotnie świętował tytuł mistrza Francji.