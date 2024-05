Real cieszył się bez kibiców z mistrzostwa Hiszpanii. Oto powód

Real Madryt zakończył sezon z mistrzostwem Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego zapewnił sobie tytuł w 34. kolejce, kiedy to sam pokonał 3:0 Cadiz, a Girona wygrała 4:2 z Barceloną. To 36. mistrzostwo w historii Realu, co czyni go najbardziej utytułowanym klubem w Hiszpanii. Wcześniej Real wygrał Superpuchar kraju, a na początku czerwca zagra z Borussią Dortmund w finale Ligi Mistrzów na Wembley. W niedzielę Real świętował zdobycie tytułu na ulicach Madrytu, a konkretniej na kultowej Plaza de Cibeles.

Nietypowe okoliczności odebrania trofeum przez Real Madryt. Bez kibiców

W 35. kolejce Real Madryt rywalizował na wyjeździe z Granadą. Ten mecz wygrał 4:0 po dublecie Brahima Diaza, a także golach Frana Garcii oraz Ardy Gulera. W wyjściowym składzie Granady, która spada z ligi, wyszli obaj Polacy, czyli Kamil Jóźwiak oraz Kamil Piątkowski. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Granada stworzyła szpaler, by pogratulować przeciwnikowi zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że tamtejsza federacja ma nietypowy pomysł, by przekazać Realowi puchar na obiekcie rywala, a więc na Estadio Nuevo Los Carmenes w Grenadzie.

Władze Realu się na to nie zgodziły, a dziennik "Marca" podawał, że chodzi tutaj o gest szacunku wobec przeciwnika. Granada przy okazji porażki w tym spotkaniu oficjalnie zaprzepaściłaby szanse na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii, więc Real nie chciał cieszyć się z sukcesu na obiekcie przeciwnika. Oficjalne przekazanie trofeum przez RFEF na Estadio Santiago Bernabeu nastąpi we wtorek, gdy Real zagra u siebie o godz. 21:30 z Deportivo Alaves.

W niedzielę Real Madryt odebrał trofeum za mistrzostwo w nietypowych okolicznościach, bo nastąpiło to w ośrodku treningowym w Valdebebas. Do ceremonii doszło o godz. 9:00, a wszystko transmitowała klubowa telewizja Realu. Real poinformował o tym fakcie w mediach społecznościowych, a prezes Florentino Perez stanął do pamiątkowego zdjęcia z piłkarzami oraz Carlo Ancelottim.

Poza starciem z Deportivo Alaves Real Madryt zagra jeszcze w lidze hiszpańskiej z Villarrealem (19.05) i Realem Betis (25.05).