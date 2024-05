Real planuje kolejny galaktyczny transfer za fortunę. Operacja długoterminowa

Kylian Mbappe oficjalnie ogłosi, że po sezonie odejdzie z Paris Saint-Germain, w którym gra od 2017 roku. Francuz od lat łączony jest z Realem Madryt i według wielu źródeł teraz już na pewno trafi do tego klubu. Jego przyjście do klubu ma rozpocząć kolejną erę Galacticos, gdzie wielkie gwiazdy połączą siły w walce o trofea. Nie oznacza to jednak, że madrytczycy chcą poprzestać tylko na ściągnięciu jednej gwiazdy.

Kolejny wielki transfer Realu Madryt? Nie tylko Kylian Mbappe

W ostatnich latach Real znacznie odmładza kadrę i ściąga gwiazdy młodego pokolenia. Do klubu w ostatnich latach trafili m.in. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga i Jude Bellingham, a teraz dołączy do nich Kylian Mbappe. Na celowniku Florentino Pereza pozostaje jeszcze kilku graczy, a praca nad transferem jednego z nich została rozpoczęta.

Przynajmniej tak uważa hiszpańska "Marca", która informuje, że graczem Realu w przyszłości może zostać również Florian Wirtz. 21-latek jest jednym z liderów Bayeru Leverkusen, w którym w tym sezonie rozegrał 46 meczów, w których zdobył aż 18 goli i zaliczył 19 asyst. Tym samym wzbudził zainteresowanie niemal każdego największego klubu na świecie.

Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że dla Realu ściągnięcie Wirtza to plan długoterminowy, ale prace w tym temacie zostały już rozpoczęte. Chodzi oczywiście o pierwsze badanie funduszy oraz wymagań finansowych Bayeru i zawodnika. W Madrycie tę operację traktują bardzo realnie, ale w kontekście lata przed sezonem 2025/26, czyli w przyszłym roku. Prawdopodobny koszt transferu Wirtza to około 110 mln euro.

Tego lata Real Madryt nie chce szaleć na rynku transferowym, ale wciąż niewykluczone jest ściągnięcie Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium i młodego Leny'ego Yoro z Lille, by rozwijać go przez kolejne lata. Priorytetem jest oczywiście Mbappe i zbudowanie kapitału na przyszły rok.