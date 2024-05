Real jeszcze dobił reprezentantów Polski. Miazga. Wieczór do zapomnienia [WIDEO]

Real Madryt bez najmniejszych problemów rozbił Granadę 4:0 i dopisał kolejne trzy punkty do ligowego dorobku. Podopieczni Carlo Ancelottiego są już pewni mistrzowskiego tytułu i każde kolejne spotkanie w La Liga mogą traktować jako etap przygotowań do finału Ligi Mistrzów. W zespole ich dzisiejszych rywali obejrzeliśmy Polaków. Kamil Piątkowski, a zwłaszcza Kamil Jóźwiak nie zaliczą jednak tego meczu do udanych.

