Dramat "polskiego" klubu w Hiszpanii. Nawet nie wyszli na boisko. Żegnają się z ligą

Przed rokiem Granada awansowała do La Liga i po trzyletniej nieobecności ponownie zagościła w jej szeregach. Niestety - kibice z Estadio Nuevo Los Carmenes muszą przygotowywać się do kolejnej zmiany poziomu rozgrywkowego. W sobotę 11 maja klub oficjalnie spadł do drugiej ligi. Stało się tak jeszcze zanim piłkarze Jose Ramona Sandovala rozpoczęli swoje spotkanie z Realem Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Rywale pogrzebali Granadę. Polacy spadają z La Liga

Wszystko za sprawą meczu, który o 14:00 rozgrywały Mallorca i Las Palmas. Gospodarze w przypadku zwycięstwa mogli być już spokojni utrzymania w La Liga. Tak też się stało. Gol Giovanniego Gonzaleza był jedynym, jaki kibice zobaczyli tego popołudnia.

To właśnie wygrana Mallorki sprawia, że Granada straciła matematyczne szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drużyna, w której występują Kamil Jóźwiak i Kamil Piątkowski zdobyła w tym sezonie zaledwie 21 punktów i nawet jeśli wygrałaby wszystkie spotkania do końca rozgrywek, to nie wydostanie się spod kreski.

Granada dołączyła do zdegradowanej Almerii. Nadzieję na pozostanie w elicie ma jeszcze Cadiz, który ma osiem punktów straty do Celty Vigo i Rayo Vallecano.

W trwającym sezonie w szeregach Granady występują Polacy. Kamil Jóźwiak zimą trafił do Hiszpanii z Charlotte. W 10 dotychczasowych spotkaniach zaliczył jedną asystę. Hiszpańskie media nie szczędziły pod jego adresem pochwał. W samych superlatywach wypowiadał się o nim między innymi dziennik "Marca". Wypożyczony z Salzburga Kamil Piątkowski nie wywalczył sobie miejsca w składzie. Wystąpił zaledwie w sześciu meczach.Kolejne spotkanie Granada rozegra w sobotni wieczór. O 18:30 początek starcia z Realem Madryt.